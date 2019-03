Hace ya un puñado de jornadas que cada alegría en forma de puntos es a su vez una bofetada al infortunio físico. Porque el VCF Femenino no ha tenido tregua con las lesiones. En Albacete lucieron en la foto del once, que se amplió a todas las convocadas, una camiseta naranja en apoyo a Marta Carro, que se había roto el cruzado con la selección española. También en el Belmonte, en el minuto 85, con la victoria ya en el zurrón, Mandy cayó tendida al suelo tras una acción fortuita que hizo temer lo peor. La sombra del LCA es tan alargada esta temporada que aún tenía espacio para engullir a la holandesa, en su caso en la rodilla izquierda. Un escenario que ni el más pesimista hubiera escrito en una semana marcada además por la decisión de Andrea Esteban de colgar las botas a su 23 años por las lesiones. «Quien no ha afrontado la adversidad no conocer su propia fuerza», escribía el técnico Óscar Suárez en las redes sociales tras la grave lesión de Van den Berg, que aunque ahora no entraba en los planes de la absoluta de su país para el Mundial albergaba una mínima opción todavía.

Quedan siete encuentros que serán de nuevo un ejercicio constante de superación. Algunos de envergadura como las visitas al Barcelona o Atlético, junto al Derbi en Mestalla del 22 de abril. Cada sonrisa irá para las que tienen que sufrir desde la barrera. El vestuario ha tejido una coraza indestructible y seguirá sobreponiéndose si tiene que venir algo más. El Valencia encadenó ante el Fundación siete jornadas sin perder, con el doblete de Coleman en el 0-2. Un triunfo, además, sin Mari Paz, por un golpe que sufrió en el encuentro anterior ante el Athletic, la sancionada Carol Férez ni tampoco Natalia Gaitán, en su caso por motivos personales. Para medirse a las onubenses, Óscar Suárez ha convocado a 18 jugadoras, de nuevo sin Mapi, por el edema óseo que arrastra en el tarso del pie izquierdo), pero con la vuelta Gaitán y Carol, además de la presencia de las canteranas Sara Medina, Paula Nieto y Laura Pascual.

Real Sociedad y Granadilla, que perdieron entre semana ante Barcelona y Levante, ya están a tiro de un punto (33). De momento, las blanquinegras son octavas (32) y no conocen la derrota desde el 6 de enero cuando tropezaron en el Antonio Puchades frente a las propias tinerfeñas (1-2). Ese ha sido el único borrón en 2019. El resto, cuatro victorias y tres empates. Delante estará hoy un Sporting de Huelva que siempre será recordado por ser el verdugo valencianista en la final de la Copa de la Reina de 2015 en Melilla. En las últimas jornadas ha cogido aire y ha abierto una brecha de seis unidades con el descenso. Vienen de ganar en casa por la mínima al Betis (1-0) con el gol de la revelación Anita. Mientras que su último partido de visitante fue su triunfazo en el Mini del Barcelona (2-3) y además en el anterior puntuaron en Buñol (1-1). En la primera vuelta, el Valencia venció con un doblete de la este domingo de nuevo ausente Mari Paz (0-2).