"Ganar al Getafe sería restarles casi cuatro puntos"

Marcelino García Toral ha comparecido ante los medios de comunicación en la tarde de este sábado con motivo del encuentro frente al Getafe en Mestalla, donde el Valencia CF quiere darle un zarpazo a uno de sus rivales más claros por la cuarta plaza que da acceso a la Champions. El asturiano ha valorado el estado de Garay, la trascendencia del encuentro, de si dará la mano a Bordalás, de la eliminatoria europea ante el Villarreal y ha hablado incluso de los buñuelos de las Fallas. Esta es la rueda de prensa íntegra.

¿Cree que la polémica vivida en los episodios anteriores va influir mucho en el ambiente del partido ante el Getafe?

No creo que influya, es un partido diferente, de liga y la afición va apoyar a su equipo, a sus futbolistas, que lo necesitan. Este es el último partido antes del descanso después de dos meses y medio jugando tres partidos por semana y con buenos resultados. Hay que centrarse en la importancia de este partido, estar todos unidos para que el futbolista encuentre el ámbito más favorable posible lograr tres puntos importantes.

¿Cómo valora la eliminatoria de Europa League ante el Villarreal?

El rival no me gusta nada por varios motivos, somos dos equipos españoles y preferíamos jugar ante un rival de fuera, el Villarreal supongo que también, ojalá nos hubiéramos encontrado en la final o en la semifinal. Nos ha tocado aquí, me ha gustado más bien poco por no decir nada e intentaremos afrontar la eliminatoria con el ánimo de llegar a la semifinal. Ahora toca centrarnos en LaLiga, antes de la eliminatoria los dos equipos tenemos tres partidos de LaLiga por delante y toca centrarse en el partido de mañana.

Su colega Bordalás ha dicho que le va a dar la mano si se la ofrece. ¿Se la dará?

Si llego a hora sí.

Afronta todos los partidos como finales, el partido ante el Getafe casi con más motivo.

Es un partido muy importante, lo afrontamos como si fuera el último, como debemos afrontar todos y cada uno de los partidos que disputamos en las tres competiciones, y no cabe ninguna duda que ganar sería para nosotros restarle cuatro puntos al cuarto clasificado, tres más el golaveraje. Empatar sería quedar a la misma distancia o restar uno y perder sería una mala noticia para nosotros. El Getafe no tiene la obligación de entrar en Champions pero es el referente por la cuarta plaza porque ocupa la posición ahora mismo.

¿Este parón le viene mal o bien al equipo?

Nos viene bien porque la carga de partidos ha sido brutal, todos los partidos han sido al límite, hemos vivido mucha tensión, exigencia y llegar a la final de Copa supuso un sobreesfuerzo físico y mental muy grande. En LaLiga estamos remontado poco a poco, más los cuatro partidos de Europa League... Todo eso supone un cansancio físico y mental importante. Este descanso nos va a venir muy bien para desconectar, aunque es verdad que vamos a tener internacionales, tres de ellos con la selección española, que es algo que pasa después de nueve años, y todo son buenas noticias. Si somos capaces de cerrar este periodo con una victoria sobre el Getafe sería poner esa puntillita favorable.

Gayà, Parejo o Rodrigo, que irán con España, son tres futbolistas a los que les vendría bien descansar.

El mayor orgullo para un jugador es ser internacional con su país, ese refuerzo anímico les supone para el tramo final un empujón importante a su autoestima. Nunca me quejaré de tener internacionales, es la recompensa al trabajo bien hecho.

Con una victoria seguro que le daría tiempo a usted de probar algunos buñuelos, tirar petardos...

Me dará tiempo a disfrutar, seguro. No he salido de casa entre el viaje, el partido, los videos de los rivales... Mañana jugamos a las seis y media, ojalá después de una victoria podamos disfrutar de esa preciosa fiesta que pueden disfrutar los valencianos, sería muy bonito, la temporada pasada pudimos disfrutar de las fallas en un buen momento de la clasificación.

¿Ha probado los buñuelos?

¿Hay hambre, por qué me insistes? (ríe). Me gustan muchos productos valencianos, los probé el año pasado y este año seguiré la tradición.

¿Cómo está Garay? ¿Llegará al partido ante el Getafe después de varias semanas lesionado?

Esperaremos al entrenamiento de esta tarde, su evolución es francamente positiva, vamos a ver si nos echa una mano en una situación de emergencia o no, creemos que para jugar de inicio puede ser precipitado. La información definitiva la tendremos después del entrenamiento.