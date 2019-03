Juan Mata se toma a guasa su no convocatoria por España

Juan Mata no cuenta para Luis Enrique en esta fase de la temporada para integrar la zona de ataque de la Selección Española, pero este viernes hubo quien pensó que el exjugador del Valencia CF había sido llamado para vestir la elástica nacional en la próxima ventana internacional.



El futbolista del Manchester United, siempre querido en las RRSS, quiso aclarar que el J.Mata que completaba la lista española no era él, sino Jaime Mata, goleador del Getafe. Su tuit se hizo viral e incluso Gaizka Mendieta no tardó en contestar a su mensaje: "Muchas gracias a tod@s por los mensajes... pero no soy yo, es Jaime Mata. Enhorabuena crack, que lo disfrutes! "





Muchas gracias a tod@s por los mensajes... pero no soy yo, es @mata_jaime9 ??????. Enhorabuena crack, que lo disfrutes! @SeFutbol — Juan Mata García (@juanmata8) 15 de marzo de 2019