José Luis Gayà habló para los micrófonos de BeIN LaLiga tras el partido disputado en Mestalla entre Valencia CF y Getafe CF. Estas fueron sus palabras:

Se esperaba un partido tenso, intenso y así ha sido.

Bueno, como son siempre los partidos del Getafe. Son duelos intensos, duros... Al final un empate que sirve de poco porque teníamos que haber ganado para acercarnos a la cuarta plaza pero no vamos a bajar los brazos, quedan muchos puntos todavía por disputar y esto sigue.

¿Se pierden dos puntos?

Sí, claro que sí porque el equipo tenía que ganar en casa, no ha sido fácil. El partido ha sido como son los duelos, con mucho parón, se juega muy poco. Teníamos que haber ganado y no lo hemos hecho.

El equipo ha ido a más tras el descanso.

Sí, la primera parte nos ha costado un poco, nos han creado peligro en algún balonazo pero el equipo ha estado serio, ha apretado, ha querido ganar en todo momento y no ha podido ser.

¿Cómo ha visto la jugada del posible penalti?

Una jugada en la que Mata se la tira un poco larga, se va cayendo y para mí no es penalti. Lo que sí tengo más dudas es el gol, en el campo se ha visto que no interfería en la visión del portero. No sé por qué lo anula. Está por detrás del portero, no sé por qué lo anula.

No, no, Gameiro está por delante.

¿Está por delante? No lo he visto pero en el campo parecía que estaba por detrás. Si es así, bien anulado.

¿Cómo queda el Valencia CF en la carrera por la Champions tras este resultado?

Quedan muchos puntos, el equipo no va a bajar los brazos, está en una buena dinámica, hace muchos partidos que no pierde y es cierto que era importante ganar pero el Valencia CF no va a bajar los brazos. No ha podido ser y vamos a seguir luchando.