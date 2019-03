Juega como siempre... y empata como siempre

Jugar como siempre, eso es bueno, y empatar como siempre, eso es malo. El Getafe hizo su partido y el Valencia también hizo el suyo, pero no encontró el gol. Lo hemos visto otras veces esta temporada: Real Sociedad o Espanyol, valen como ejemplo. Siempre falta algo para transformar las oleadas en gol. Son demasiados empates en LaLiga, pero hay vida. Los rivales por la Champions toman ventaja, pero esto es largo. Entramos en el turno de las diez últimas fechas. Todas decisivas, sin margen. Esa va a ser la realidad desde ya. Pasa una jornada, pero en dos semanas se presenta otro partido al límite en Nervión, ante el Sevilla. Otra oportunidad para dar el golpe de mando por la Champions que hoy quedó pendiente. El calendario es una bomba y no ofrece respiro, será así mientras las matemáticas y el fútbol resistan. Último fin de semana de marzo, primeras semanas de abril, ahí se va a jugar la temporada. El 25 de mayo llegará el magnífico oásis de la final de Copa del Rey.

Partidos cerrados, tensión, intensidad en los duelos, cuentas abiertas por saldar, momentos al límite y un extra en ganas de ganar. Los partidos ante el Getafe han tomado forma de clásico, en positivo. No hay tradición, pero sí una rivalidad intensa y viva. Mientras duré, habrá que disfrutarla. Lo sucedido la temporada pasada, la eliminatoria de Copa y la clasificación se han ido sumando. Tras el parón de selecciones el equipo de Bordalás tiene toda la pinta de seguir ahí, sumando.

En este tipo hostilidades siempre hay un enemigo en común y ese es Damián. Mestalla le sometió a presión con pitada cada vez que entró en contacto con el balón. El uruguayo es icono competitivo de los madrileños. No se arruga. De hecho, fue protagonista en la primera acción de peligro: recuperación cerca de la línea del centro del campo y disparo, que se fue cerca del larguero. Así respondió Damián, demostrando que mezcla astuacia e intención. El Valencia CF tuvo el partido en modo control. Parejo no sólo está de Selección, está para ser titular. El centrocampista tuvo la compañía de Coquelin, que encadenó los mejores minutos de los últimos partidos. Tremendo en el duelo con Arambarri y Maksimovic. El serbio es un buen futolista. No es gasolina, pero hace más de lo que parece y comete pocos errores. La primera gran llegada local tuvo como origen una apertura de Coquelin, que encontró en largo a Guedes. El portugués, arrancó hasta la frontal, dejó atrás a Damián y el balón llegó a Rodrigo que no resolvió bien. Parejo volvió a ganar para armar una segunda jugada que terminó en remate de Gameiro. Mestalla aumentó los decibelios. David Soria, cero paradas en el primer acto, aunque sí sufrió con llegadas claras. Jaume sí tuvo que palmear un cabezazo de Cabrera por encima del larguero, en un balón parado. El Getafe siempre intimidó con la dupla Jaime Mata-Jorge Molina buscando la zona débil. Quedó marcado Diakhaby, que sobrevivió gracias a la ayuda de Gabriel Paulista. Mouctar está atravesando una fase de desconfianza, no termina de resolver los problemas con contundencia y eso le suma dudas. Trasmite inseguridad, porque está inseguro.

El Getafe concede muy poco y cuando se le escapa algo siempre hay recado. Lo saben los tobillos de Guedes y también Coquelin. Una arrancada del francés terminó en placaje de Arambarri, tras tres intentos frustrados de mandarle al suelo. Jaime Mata, el hombre que ha ganado la confianza de Luis Enrique con trabajo y una pila de goles en 2019 también dejó una advertencia, los errores se pagan ante el Getafe, pero el Valencia concedió muy poco. Mata se atascó en el mano a mano ante Jaume y disparó al palo. Pese a todo, la jugada ya estaba anulada por fuera de juego. Antes del descanso el Valencia tuvo oportunidad de réplica: córner de Parejo y cabezazo al palo de Rodrigo. La mejor ocasión para los de Marcelino llegó a balón parado. Un par de minutos antes del descanso.



El VAR en juego

Un paso al frente y una marcha más. El Valencia hizo sentir su superioridad en un segundo acto jugado a fuego, con la intención de reducir y atacar. El Valencia fue el equipo Champions. Parejo, Guedes, Coquelin, Gayà, Rodrigo... La acción fue coral. Sánchez Martínez dejó sin efecto un gol de Guedes. El portugués arrancó, desplegó a Ferran por derecha y su centro, en busca de Gameiro, lo escupió Soria y lo remachó Guedes. El francés estaba por delante en el momento del pase. Lejos de ser un jarro de agua fría, el equipo continuó tomando temperatura. Cheryshev se sumó al partido. Gayà a la carrera (tremendo, su partido justifica su condición de fijo en la Selección), Parejo disparando... El Getafe a lo suyo, resistiendo –un buen número de embestidas con un Djené superior– y esperando la grieta, un contragolpe. No lo encontró y buscó el roce, que no hubiera fútbol o mejor, que dominará el otro fútbol. El 0-0 mantiene la diferencia en puntos, pero esto es largo, en caso de empate el Valencia estará por encima. Un punto, semáforo en ámbar. No hubo explosión en el descuento.



Ficha técnica:

0 - Valencia CF: Jaume Doménech, Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Ferran Torres (Cheryshev, m.68), Parejo, Coquelin, Guedes, Rodrigo y Gameiro (Santi Mina, m.77).

0 - Getafe CF: David Soria, Damián Suárez, Djene, Cabrera, Antunes, Foulquier (Portillo, m.78), Maksimovic, Arambarri (Flamini, m.65), Olivera (Ángel, m.89), Mata y Jorge Molina.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó por el Valencia a Gayà y a Guedes y por el Getafe a Arambarri, Cabrera, Portillo y Flamini. Expulsó a un integrante del banquillo del Getafe.

Incidencias: Partido jugado en Mestalla ante 41.800 espectadores. Acudieron al encuentro las falleras mayores de Valencia, Marina Civera y Sara Larrazábal, y el saque de honor lo realizó el triatleta paralímpico Héctor Català.