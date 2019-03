Marcelino explica los ´malos gestos´ de Gameiro tras el cambio

A Kevin Gamerio no parece que le gustara mucho ser cambiado en el duelo ante el Getafe y de ahí una serie de gestos y palabras aparentemente dedicadas a Marcelino. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico asturiano fue cuestionado por ello:

A Gameiro se le ha visto enfadado. ¿Qué ha pasado?

Os puedo asegurar sin ningún tipo de dudas que Kevin no está mosqueado ni con el cambio ni conmigo. Quiero aclarar que es un jugador súper respetuoso, adecuado, está siendo muy importante en este tramo de competición, que sale faltando cinco minutos y es decisivo en Rusia y siempre lo da todo. Allí en Krasnodar pudo salir enfadado porque puse a Guedes de delantero antes que él. Siempre muestra un gran respeto a todas las decisiones, tiene una relación muy fluido de ida y vuelta. No estaba mosqueado con el cambio ni conmigo en particular. Está demostrando ser muy importante desde enero hasta aquí.