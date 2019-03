Real Madrid, Atlético, Athletic y Huesca no han felicitado al Valencia CF

Real Madrid, Atlético, Athletic y Huesca no han felicitado al Valencia CF

El Valencia CF cumple cien años este 18 de marzo de 2019 y está recibiendo felicitaciones por parte de la práctica totalidad del mundo del fútbol. Desde organismos como la UEFA, la FIFA o la Liga de Campeones, a equipos del fútbol español y sobre todo, ex futbolistas del conjunto de Mestalla, pasando por actuales jugadores del Valencia CF o futbolistas ya retirados que algún día vistieron la camiseta blanquinegra.



A través de las redes sociales son infinidad los aficionados anónimos que han felicitado al club de Mestalla por sus cien años. En cuanto a los clubes de primera división que han felicitado al Valencia CF, llama la atención aquellos que no lo han hecho, que concretamente son cinco. En este sentido hay que tener en cuenta la propia estrategia comunicativa de cada club en sus redes sociales, y el hábito del club a utilizarlas para este tipo de cosas. Sea como sea, Atlético de Madrid, Athletc Club de Bilbao, Huesca y Real Madrid, no han felicitado al club de Mestalla en un día tan señalado como hoy.



Llamativa por lo original es la felicitación del Deportivo de la Coruña, que hace referencia a que el Valencia CF inauguró el estadio de Riazor, y también a la Copa que enfrentó a ambos y ganaron los gallegos, y a la Liga que se les escapó en el último partido de Liga también ante el Valencia CF el famoso penalti que falló Djukic.





Protagonizasteis el partido inaugural de Riazor hace 75 años, nuestra pena máxima y la primera de nuestras mayores y eternas alegrías.

Sen rivais non hai fútbol nin historia.

Benvidos ao clube dos centenarios @ValenciaCF! #ANosaHistoria pic.twitter.com/oClBiokwPA — RC Deportivo (@RCDeportivo) 18 de marzo de 2019

En cuanto a clubes de la Comunitat Valenciana,también han tenido un recuerdo para ely su afición.