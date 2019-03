La Champions se pone cuesta arriba

"No nos queda otra, hay que intentarlo hasta el final y seguir a tope en los últimos diez partidos", decía Jaume Domènech después del empate contra el Getafe en Mestalla. Seis puntos separan al Valencia de la cuarta plaza propiedad del conjunto azulón a falta de diez jornadas para la finalización de LaLiga. El objetivo Champions exigirá una versión casi perfecta del equipo durante las diez últimas jornadas del campeonato. De nada servirán más empates. Los de Marcelino García Toral necesitan dar un paso adelante en un tramo final de calendario que se pone cuesta arriba con duelos directos, visitas exigentes, más partidos de visitante que de local y una nómina dura de rivales. El ultracompetitivo Getafe de José Bordalás, el tapado Alavés de Abelardo, el renacido Sevilla de Joaquín Caparrós y el Real Betis de Quique Setién capaz de lo mejor y lo peor no lo pondrán nada fácil. Y todo con los cuartos de final contra el Villarreal y unas hipotéticas semifinales de la Europa League por medio. Son diez finales para un solo objetivo: acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones vía LaLiga. Es difícil, pero no imposible.

Todo pasa por salir vivo de la salida al Sánchez Pizjuán del próximo domingo 31 de marzo (16:15) y la visita del Real Madrid a Mestalla del miércoles 3 de abril a las 21:30. Dos equipos, hasta hace una semana en plena depresión deportiva, a los que las destituciones de Pablo Machín y Santiago Solari les han sentado bien. Estas dos próximas jornadas posteriores al parón liguero marcarán las aspiraciones del equipo. El factor Mestalla, eso sí, no juega a favor del club blanquinegro hasta final de temporada. Al Valencia le quedan cuatro partidos como local -Real Madrid, Levante, Eibar y Alavés- y seis como visitante: Sevilla, Rayo, Betis, Atlético de Madrid, Huesca y Valladolid.

Tampoco ayuda el hecho de ser el único equipo aspirante a la cuarta plaza que sobrevive en competición europea. Getafe, Alavés, Sevilla -eliminado recientemente de la Europa League a manos del Slavia de Praga- y Betis centrarán sus esfuerzos en sus diez últimos partidos de temporada. Nada más les debe despistar. Al Valencia, por el contrario, pueden quedarle hasta 16 partidos aún si llega hasta la final de Bakú. El desgaste de la Europa League obligará a hacer rotaciones y puede pasar factura a los de Marcelino. También puede pasar factura el lastre de puntos de la temporada hasta la fecha. 16 empates en 28 partidos son un peaje casi insalvable. El Valencia ha necesitado 28 jornadas para sumar los 40 puntos con los que la temporada pasada cerró la primera vuelta. Si el equipo de Marcelino continúa aspirando a la cuarta posición en esta recta final de temporada es por la irregularidad del resto de rivales. El Getafe es el segundo peor clasificado de los últimos veinte años con 46 puntos en 28 jornadas. Solo el Levante de JIM y el Málaga de Manuel Pellegrini fueron peores con 44 puntos en los 28 primeros partidos de la temporada 2011/12. La Champions está más barata que nunca y eso es lo único que permite al Valencia seguir vivo en la lucha europea.

El equipo también puede beneficiarse de los duelos directos que quedan. No se aprovechó el del Getafe el pasado domingo, pero en el camino quedan los de Sevilla en la jornada 29, el Betis en la jornada 33 y el Alavés en la penúltima. ¿Y dónde puede dejarse puntos el equipo de Bordalás? Todavía tienen que recibir al Sevilla en el Coliseum en un duelo fratricida y enfrentarse al Barcelona y al Real Madrid. ¿Por qué no? Hay tiempo para todo, quedan 30 puntos en juego, pero de nada servirá si no llegan las victorias.