Valencia CF: Las finales como principio

Opta Sports felicitó el Centenario lanzando una serie de apuntes característicos. La casa de datos conmemoró la fecha a su manera – con datos– y empleó sus recursos para subrayar la importancia del club en la historia: el Valencia CF es el único club de LaLiga que ha estado en las finales de cada una de las competiciones europeas: Champions League, Copa de la UEFA, Copa de Ferias, Recopa y Supercopa de Europa. Un pleno que ha dejado seis títulos y tres derrotas. Real Madrid, Barça y Atlético no han alcanzado esa condición exclusiva. Los culés sí tienen la Copa de Ferias en su palmarés, pero nunca llegaron a pelear en una final de UEFA. Al club blanco le sucede algo parecido: cero en la Copa de Ferias, como los colchoneros, que tiene presencia en el resto de viejos y nuevos campeonatos.

El Valencia CF tiene en sus vitrinas el gran título que se le ha resistido al Real Madrid: la Recopa. La UEFA liquidó la copa de los campeones de copa en 1999, cuando la Lazio superó al Mallorca de Cúper (2-1) en Birmingham. La competición era preciosa. El motivo fue la expansión total de la Liga de Campeones, aunque también sirvió para dar un pequeño impulso a la nueva UEFA, ahora Europa League.

Cuestión de prestigio

El dato de Opta insiste en la espina clavada que tiene el club, campeón de todo a nivel continental, excepto de la Champions. El círculo de finalistas de la mejor competición del mundo fija el nombre de los cuatro grandes del fútbol español. Ni siquiera instituciones como el Barça han sido capaces de ganarlo todo. Como siempre, la perspectiva del tiempo es fundamental. Las derrotas duelen, pero la historia tiene un valor e insiste en la dimensión del Valencia CF. El dato –Superdeporte– es demoledor: sólo hay otros dos clubes con presencia en las finales de las cinco grandes competiciones continentales: Arsenal y Juventus. No siempre han sido campeones, pero londinenses y turineses forman parte del club: final en Copa de Ferias, final en UEFA, final en Recopa, final de Supercopa y final de Champions. Monstruos absolutos. Los próximos cien años seguro que ofrecen al Valencia CF la oportunidad de sumar al palmarés el único gran título que le falta. Esa oportunidad siempre estará viva. Para los demás, la puerta de la Copa de Ferias y la Recopa está cerrada. Ahí no puede rascar nada Juve y Arsenal, que no la celebraron. Sí lo podría hacer el Barça con la Europa League, pero tal y como está montado el fútbol parece difícil que los blaugrana se queden fuera del top-4 de LaLiga... quizás vía tercer puesto en la fase de grupos de la Champions, como ha aprovechado el Atlético y está viviendo el Valencia.