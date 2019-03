Cañizares explica por qué no jugará el partido de las Leyendas

Santiago Cañizares es toda una leyenda, tanto del Valencia CF como de LaLiga. Como era de esperar, la afición valencianista esperaba poder ver en acción al que en su momento fue el mejor portero del mundo y coleccionaba premios al meta menos goleado del campeonato a la vez que daba títulos a los suyos.



Por desgracia, 'Cañete' no se pondrá los guantes una noche más. Así lo explica: "El domingo estaré en el partido de leyendas, conmemorando y honrando el centenario del Valencia CF. No jugaré y no por motivos físicos, más bien psicológicos. Siento defraudar a quien me quería ver en la portería, aunque lo que hubiera visto dista mucho de lo que vio. Jajaja!!".





