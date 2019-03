Juan Bernat: "Me gustaría volver a mi casa, al Valencia CF"

Juan Bernat calma el dolor de la decepción con el PSG, eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones, con la alegría de su regreso a la selección española tras tres años y seis meses de ausencia. Convive con Kylian Mbappé, "un jugador de época" al que quiere seguir teniendo cerca y este sábado volverá a pisar el césped de Mestalla, donde se crió y donde no descarta volver para vestir la camiseta del Valencia CF. Ese es su deseo antes de que su carrera deportiva llegue a su fin. Esta es la entrevista completa.

Tres años y seis meses sin estar en la selección.

Sí, mucho tiempo sin estar y la verdad que vuelvo con la misma ilusión del primer día.

¿Qué se aprende de los momentos malos en este tiempo?

Sobre todo la lesión, que fue un momento clave para mí porque toqué fondo. Luego cuando volví tuve muchas lesiones, no me encontré bien físicamente, y es verdad que también los años anteriores no estaba jugando mucho y cuando no compites es difícil entrar en la selección, y más en una como esta en la que hay grandísimos jugadores y puede venir cualquiera. Ahora estoy muy contento, intentaré aprovechar la oportunidad para poder seguir viniendo.

La selección ha cambiado mucho en este tiempo.

En aquella época se juntó un grupo muy bueno, en el mejor momento de grandísimos jugadores que se ha ido acabando. Ahora vienen jóvenes con muchas ganas, hambre e ilusión de hacerlo igual de bien.

¿Esperaba la llamada de la selección?

Estoy en un buen momento. Estaba la posibilidad. Te pueden llamar o no, pero yo me encontraba muy bien porque en el PSG lo estoy jugando prácticamente todo, encontrándome bien en el campo. Al final ha podido ser y estoy muy contento de poder estar aquí.

En su demarcación existe una competencia dura y un jugador que marco una época en la selección.

Hay tres buenos laterales izquierdos. Además son amigos míos como Gayá y Jordi Alba. Hay jugadores de garantía para cubrir ese puesto. La competencia es sana porque hace mejor al otro. Para mi Jordi Alba es el mejor lateral izquierdo del mundo.

Su carrera está transcurriendo junto a grandes referentes del fútbol actual. Uno que le hizo dar un salto fue Pep Guardiola.

Me llamó para ir al Bayern. Pep es un grandísimo entrenador. Lo vive mucho. Me gusta mucho la manera que tiene de ver el fútbol, de entenderlo y la verdad que es un genio. Solo hace falta verle en los partidos para ver lo que es.

¿En qué aspectos creció con él?

Cada entrenador suma algo en ti, por pequeño que sea. En el caso de Pep fue el tratar bien la pelota siempre, saber colocarte, orientarte hacia el balón para siempre estar con ventaja... eso es lo que más destacaría.

Su explosión como futbolista ha llegado lejos del fútbol español. ¿Fue en el Bayern Múnich?

Con el Valencia no llegué a jugar en 'Champions' y con el Bayern el primer año ya la jugué. Es una competición muy exigente, la mejor de clubes en Europa. Aprendes a competir en una competición donde hay grandísimos jugadores, donde tienes mucha presión.

¿Sintió esa presión este año el PSG?

Teníamos muchas esperanzas puestas en la Champions y fue un palo muy duro la eliminación contra el Manchester United, más que nada por la forma. Tuvimos la eliminatoria muy a nuestro favor, desde el partido de ida en el que jugamos muy bien como equipo y muy serios en Old Trafford. Lo que pasó en casa fue una desgracia del fútbol. Si tienes fallos en esta competición lo pagas caro. Nosotros los tuvimos y el penalti en el último minuto que te pitan con el VAR es mala suerte. Al final te quedas fuera. Creo que fue injusto, estábamos muy dolidos, no nos lo creíamos; pero lo bueno del fútbol es que siempre te da una revancha.

Y ha enlazado una gran decepción con una nueva ilusión.

Sí, de estar muy muy jodido después de la eliminación, que no me lo podía creer porque tenía mucha ilusión y confiaba mucho en el equipo que teníamos y me veía con muchas posibilidades de hacer grandes cosas este año, tras una semana dura ha venido la selección que es algo muy bueno y bonito.

¿Se adaptó bien al cambio cultural y de estilo a Francia?

El PSG es un club grande, con un grandísimo proyecto. Al principio siempre te cuesta un poquito con el idioma. Allí el juego es bastante físico, con jugadores muy fuertes, pero gracias al entrenador (Thomas Tuchel), que tiene un estilo de tratar bien el balón, me ayudó bastante. También los compañeros que me ayudaron a adaptarme al equipo rápidamente. Estoy muy feliz allí ahora.

¿Ve a Mbappé como el heredero al trono de Messi y Cristiano?

A Neymar y a Mbappé, son dos grandísimos jugadores. Neymar tuvo mala suerte otra vez con la lesión del pie. Y Mbappé con sus 20 años tiene una mentalidad ganadora muy buena. Cuando arranca nadie lo para. Es un jugador de época. Siempre tiene la portería entre ceja y ceja, y lo demuestra en los partidos. En cada entrenamiento tiene hambre, eso junto a sus cualidades es lo que creo que le va a hacer un jugador de época.

¿Es tan humilde como parece desde fuera?

Es un jugador muy tranquilo, risueño, bromea con todos... y no deja de ser un niño.

Se habla mucho de su llegada al Real Madrid.

Sí, está claro que en la prensa siempre salen los rumores, como de Neymar. Pero los dos tienen contrato con el PSG y confiamos en que se queden mucho tiempo con nosotros porque son jugadores muy importantes y que nos ayudan mucho.

Mbappé es velocidad y Neymar magia, ¿cómo es jugar con el brasileño? Lo han echado de menos en un momento clave.

Es increíble lo que hace. En los entrenamientos se ve mejor que en los partidos. Es un espectáculo. Lástima la lesión que ha tenido. A veces con patadas es la única forma de pararle. Los árbitros son los que tienen que parar estas situaciones porque si no pueden pasar estas cosas. Su lesión nos pilló en un mal momento, en los partidos importantes, y fue muy mala suerte.

Sin Leo Messi al lado, como en el Barcelona, ¿ha dado Neymar el salto en liderazgo?

Sí, es un poco el líder de nuestro equipo, junto a Thiago Silva, nuestro capitán, que es un pedazo de central. Me veía haciendo grandes cosas en la Champions con la plantilla que teníamos, pero fue un palo muy duro la verdad.

¿Cree que el PSG podrá mantener a sus dos grandes estrellas?

Los rumores siempre van a estar, pero creo y espero que sí. El proyecto es muy ilusionante y espero que sea igual.

¿Su deseo es seguir en París o piensa en volver al Valencia CF?

Me queda esta temporada y dos más de contrato. Estoy muy feliz allí, jugando y disfrutando del fútbol que es lo que quería. Siempre he dicho que me gustaría volver para disfrutar más de la LaLiga, que no la disfruté casi cuando empecé. Me gustaría volver a mi casa, al Valencia.

El destino justo ha deparado que su regreso a la selección sea en València.

Parece que sea el destino correcto. Algo muy bonito y especial, con toda mi familia y mis amigos en Valencia. Muy contento por volver y de que encima sea en casa. Iba de pequeño a ver los partidos del Valencia con mi padre. Yo tenía un sueño que era debutar en Mestalla con el Valencia y lo cumplí. Desde que salí no he vuelto a jugar allí y el sábado estaré de nuevo.

¿Qué puede aportar Juan Bernat a la selección?

Creo que lo mismo que vengo aportando en mi club. Profundidad, verticalidad al equipo, mucho trabajo, solidaridad...

Da la sensación de que España necesita algunas goleadas que enganchen a la afición tras las últimas decepciones.

Nosotros queremos hacer dos buenos partidos, ser contundentes y lograr victorias jugando bien. Para eso necesitamos que la afición esté con nosotros y que nos apoyen como siempre. Somos un equipo joven pero de mucha calidad. Se pueden hacer grandes cosas.