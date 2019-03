Neto vuelve para el Pizjuán

El Valencia CF no regresará a los entrenamientos hasta el lunes en la ciudad deportiva de Paterna. El equipo gozará de cuatro días libres aprovechando el parón. Marcelino García Toral sabe de la carga física de la temporada y ha querido dar a sus jugadores unas merecidas vacaciones más largas de lo habitual. Lo normal era que fueran tres días. Esta vez serán cuatro. El técnico ha pedido a sus jugadores «descansar, descansar y descansar» consciente de la necesidad de los suyos y la exigencia del calendario. Hay que desconectar y cargar pilas para afrontar al máximo de energías el tramo final de la temporada.

El conjunto valencianista entrenó con la ausencia de sus diez jugadores internacionales. Marcelino no pudo contar con Dani Parejo, Rodrigo Moreno y José Luis Gayà - selección española-, Gonçalo Guedes - Portugal-, Cristiano Piccini - Italia-, Geoffrey Kondogbia -República Centroafricana-, Denis Cheryshev -Rusia-, Kang In -Corea del Sur-, Carlos Soler - Sub-21 española- y Ferran Torres -Sub-19 española-. El equipo se ejercitó bajo mínimos con la presencia del resto de jugadores del primer equipo: Neto, Jaume, Wass, Lato, Garay, Paulista, Diakhaby, Coquelin, Gameiro, Mina y Sobrino. El portero brasileño está mejorando de la lumbalgia que le dejó KO ante el Getafe -Jaume dejó la portería a cero el domingo-, se va de vacaciones como uno más y estará disponible el próximo 31 de marzo en el Sánchez Pizjuán.

La única ausencia de la sesión la protagonizó Facundo Roncaglia. El central argentino arrastra problemas en el hombro desde su etapa en el Celta de Vigo y aprovechó para tratarse en el interior de las instalaciones. Está previsto que se incorpore al grupo la semana que viene sin problemas y vuelva a estar a disposición del entrenador después de dos sanciones consecutivas contra el Krasnodar y el Getafe. Garay, por su parte, aprovecha estos días para alcanzar su mejor nivel físico y regresar a los terrenos de juego en el Pizjuán. El jugador está preparado físicamente para regresar a la competición y no va a necesitar quedarse en las instalaciones blanquinegras estos días de descanso para acelerar su recuperación. Está listo y si no participó contra el Getafe fue para no correr riesgos innecesarios teniendo en cuenta lo que tiene el Valencia ahora por delante.

Los jugadores realizaron una sesión física sin presencia de balón alternando carrera continua y trabajo de gimnasio. La anécdota se produjo cuando algunos de ellos, como en el caso de Garay, Paulista o Diakhaby, saltaron a correr al césped con el chaleco de hacer poleas puesto.