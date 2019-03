Los recuerdos imborrables de Santi Cañizares

Santi Cañizares es uno de los grandes en la historia del Valencia CF, al que llegó dejando el Real Madrid para conquistar dos títulos de LaLiga, dos Copas del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Copa Intertoto, así como tres Trofeos Zamora. Sin duda una de las muchas leyendas que se darán cita este domingo en Mestalla para conmemorar los cien años del Valencia CF y recordar una y mil anécdotas.

Entre sus recuerdos figura desde luego su llegada a València en el verano de 1998. "Estaba en el Real Madrid, era mi último año de contrato, con una oferta de renovación, pero tenía una edad, 28 años, donde me apetecía mucho disfrutar de mi carrera deportiva al cien por cien y no tenía la seguridad de que en el Real Madrid iba a ser titular. Pese a que la oferta de renovación era económicamente superior decido venirme a València, Zubizarreta había comunicado que se marchaba un mes antes y entendí que quizá en el Valencia CF iba a poder desarrollar los mejores años de mi carrera siendo uno de los hombres importantes de un proyecto, siendo un jugador que busca la titularidad y no sabe si va a conseguir. Cambiar un poco de rol y ese es el motivo fundamental".

Cuenta el 'Dragón' en declaraciones a los medios del propio club que "para el VCF fue una operación fantástica, porque vine libre y no tuvo que pagar traspaso. Además, en ese momento era internacional, portero de la selección española. Imaginaos ahora que el Valencia necesitara un jugador y que recurriera a un jugador en plenitud, 28 años, internacional y no costara nada. Creo que nos favorecimos mucho los dos de esta contratación".



Aunque a sus 49 años ha anunciado que no se pondrá los guantes para defender la portería, Cañete no se perderá la cita porque se siente parte de esa leyenda: "Formar parte de la historia del Valencia CF en la etapa más laureada del club es algo con lo que diariamente convivo, porque la gente me lo recuerda en la calle, y al mismo tiempo lo disfruto en mi satisfacción interior... Hacer feliz a una persona es grato, hacer feliz a un grupo de personas es muy grato, pero hacer feliz a una ciudad entera solo está al alcance de los deportistas en este país. Entonces, cada vez que hemos ido a la plaza del Ayuntamiento, que hemos llevado un título a Mestalla y nos han recibido con el corazón abierto y agradecido toda la ciudad te podrás imaginar que esos recuerdos son imborrables".

Porque conseguir títulos fue su ambición desde el día que aterrizó en este club: "Llegué con el objetivo de ganar algún título para el Valencia CF, porque desde fuera se veía que era un club grande, con una masa social extraordinaria, una ciudad encantadora para vivir, pero si repasabas un poco su historia, era el 98 en ese momento, en el 79 gana la Copa del Rey y hacía veinte años que no había ganado una Copa, y hay que desplazarse hasta treinta años para ver la última Liga ¿Qué es lo que le faltaba al Valencia CF? Ganar títulos. El objetivo que yo personalmente me pongo y, creo que todos los que estábamos dentro de ese grupo y que tenemos muy claro, es que el VCF tiene que ganar algún título para, de alguna forma, dar por cumplido el objetivo de la contratación de cada uno de los jugadores de la plantilla".