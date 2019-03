Y de repente un ciclón... Pepe Carrete

«No me corto, digo las cosas claras... Jugué cinco años en el Oviedo hasta que me fichó el Valencia CF. Pero, joder, casi me muero y no recibí ni una triste llamada –en referencia al club ovetense–. Eso me dolió», relató ayer con radical sinceridad Pepe Carrete, exjugador valencianista entre 1976 y 1983, después de confesar que siente València como su casa, algo que comprobó intensamente hace cuatro años cuando estuvo al borde de la muerte por una afección cardiaca.

«Gracias a Dios vuelvo a estar con ustedes, todo un placer para mí. València es mi casa. Soy asturiano de nacimiento, pero me siento valenciano. Me lo demostraron cuando estuve tan 'jodido' en el hospital, estuve un mes muerto... pero soy duro de roer. En esas situaciones se ve a los amigos. Más recuperado, en el hospital, recibí infinidad de llamadas de valencianos y valencianistas. Eso para mí es un orgullo. Me llamó hasta gente que no conocía. Aprovecho para darles las gracias a todos, a todos los valencianistas, sepan que aquí pasé los mejores siete años de mi vida futbolística», así empezó a hablar, emocionado, en la sede de la Agrupació de Penyes Valencianistes.

Carrete, Claudio López, Fábio Aurélio, Ricardo Arias, Guillot, Giner, Felman... y Mario Kempes. Fue el extraordinario elenco de leyendas que asistieron a la tradicional cena con los peñistas. Las palabras pronunciadas por otros dos exjugadores nacidos lejos de València, como el brasileño Fábio Aurelio y el argentino 'Piojo' López, remarcaron igualmente ese calor especial que transmite el aficionado valencianista. «Para mí significó muchísimo vestir la camiseta del Valencia CF. Un gol que dio la Liga, todo lo que pude hacer nunca compensó lo que da esta afición del Valencia... incluso, cuando ya no estaba y venía de visita. Ese apoyo siempre se nota, me llena de orgullo y agradezco la oportunidad de volver a vestir la camiseta y pisar la hierba de Mestalla el domingo... no tiene precio», decía Fábio Aurélio. Y el 'Piojo' añadía: «El Valencia es una familia más que un club. Así me trataron, no solo a mí, sino a mi familia verdadera y eso es impagable».

Mario Kempes, con una agenda apretadísima, hizo el esfuerzo de unirse más tarde a la cita con los peñistas para pisar por primera vez la sede en las entrañas del estadio y firmar en el libro de jugadores. El próximo domingo 24 de marzo en el Partido de las Leyendas, entre los veteranos del VCF y la Selección, 'Matador' Kempes tendrá un papel estelar poco antes del comienzo.