José Luis Gayà comienza a ganarse un puesto fijo en las convocatorias de la Selección. El lateral habló, junto a Rodrigo y Luis Enrique, en la previa del partido entre España y Noruega. Estas fueron sus palabras:

Empieza una nueva era.

Ahora tenemos que generar una ilusión más y eso empieza mañana, es el primer partido, hay mucho en juego y hay que generar mucha ilusión a toda la gente que venga y nos siga desde casa. Se va a ver un equipo con una idea clara que salga a ganar el partido desde un principio.

Hay que mejorar en defensa.

Se tiene que mejorar en defensa y en ataque y por eso estamos entrenando toda la semana para tener claro cómo defender, cómo presionar y como atacar. Para eso estamos aquí para seguir mejorando en todos los aspectos.

¿Te ves de extremo izquierdo o te da vértigo?

No me da vértigo, me gusta jugar de extremo, pero es verdad que cuando lo he hecho, ha sido en línea de cuatro, estaría encantado, aunque mi posición es de la lateral, todo lo que sea ayudar estoy encantado.

¿Qué significa jugar en Mestalla?

El hecho de estar en Mestalla es un orgullo, hacía mucho tiempo que no venía y me voy a acordar de mi familia, de mis amigos, y será un partido muy bonito e ilusionante y tenemos muchas ganas de jugar el partido.

¿Qué pasa en València con los laterales izquierdos?

Están saliendo laterales izquierdos con el mismo perfil que nos gusta atacar, eso habla bien de la cantera del Valencia, no se hace nada especial, pero sí se trabaja bien, para un club la cantera tiene que ser importante.