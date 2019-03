Alineaciones probables del España-Noruega en Mestalla

Dani Parejo no está de paso en la Selección Española. El capitán del Valencia CF está llamado a ser uno de los centrocampistas que doten de identidad a este combinado nacional sin rumbo. Es lo que se desprende de las palabras de Luis Enrique. El seleccionador nacional reconoce que el valencianista tiene «opciones» de ser titular en este arranque oficial de la nueva era de la Roja. Si juega lo hará como interior, aunque para Luis Enrique su posición natural es la de pivote. El fijo en esa posición es el veterano Sergio Busquets. La duda está en sus acompañantes.

El técnico quiere dar aire fresco al centro del campo y el '10' del Valencia CF tiene el perfil perfecto para hacerlo sin descartar al propio Sergio Canales o a un Dani Ceballos que siempre fue del agrado del seleccionador. Saúl, descarte en la primera lista antes de la lesión de Fabián, parece el último de esa lista. ¿Puede jugar Parejo de interior? Para Luis Enrique es una de las opciones. «Claramente, por eso lo he traído, voy a jugar con un 4-3-3 y luego estamos abiertos a cambiar según vaya el partido. Parejo es un pivote, pero puede jugar de interior es una de las cosas que estamos buscando y puede ser una de las opciones». En e último entrenamiento estuvo en un trivote junto a Busquets y Saúl y su nombre se coreó en las gradas de Mestalla. Es el momento de Parejo.

Luis Enrique ha revolucionado la lista y también podría hacer lo mismo con el once titular. Algo que todavía no tiene. 41 internacionales en cuatro listas son la prueba. «Me encantaría tener un once y 23 fijos, pero es un proceso largo que no se hace en una semana. Hay que conseguir resultados y llevar a la selección a la Eurocopa, pero seguiré probando jugadores porque hay que buscar un relevo generacional», explicaba. El objetivo del seleccionador es crear un nuevo equipo y para eso pide tiempo. «Hay que crear una nueva selección y solo se consigue con tiempo, partidos y buenos resultados. No sé si estamos en una transición o en un nuevo proyecto, pero intentaremos ganar de nuevo con otro bloque ganador, porque parece fácil pero hace tres años que no ganamos nada».

Para el técnico en esta convocatoria están los que tiene que estar. «No creo que sea el grupo con más hambre que hemos convocado, porque he visto la misma ambición desde la primera concentración, con la misma idea, el mismo espíritu y la misma personalidad. El mensaje es que la afición esté tranquila, que los que están, están para lo que deben estar. He escogido a los 23 mejores, yo estaría encantado que todos dieran el paso adelante y tuviéramos el bloque hecho del que hablaba antes, pero eso es irreal. Hay que ir consiguiendo que los jugadores cojan peso y eso solo se adquiere con tiempo y con buenos resultados», aseguró.

En ese once está claro que jugará De Gea y que Iñigo Martínez apunta al centro de la zaga como acompañante de Sergio Ramos. Morata tiene todos los números para ser el '9' y Rodrigo entrenó arriba en el 4-3-3 partiendo desde la derecha. Los dos pueden jugar juntos. En la izquierda probaron Muniain y Juan Bernat en cada equipo... aunque el elegido al final podría ser Asensio.



POSIBLES ALINEACIONES



ESPAÑA: De Gea; Sergi Roberto, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Ceballos, Busquets, Parejo; Rodrigo, Morata y Asensio.

NORUEGA: Jarstein; Elabdellaoui, Rosted, Nordtveit, Aleesami; Johanssen, Henriksen, Selnaes, M.Elyounoussi; T.Elyounoussi y King.