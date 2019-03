Adiós a la racha del Valencia Femenino

El Valencia CF Femenino no pudo dar continuidad a su racha en su visita a Barcelona.

Adiós a la racha. El Valencia Femenino lleva ocho jornadas sin conocer la derrota en la que era, hasta ayer, su mejor racha de la temporada, habiendo ganado incluso los dos últimos partidos sin recibir goles. El enfrentamiento contra las azulgrana cortó en seco la dinámica de las chicas de Óscar Suárez justo cuando podría avanzar hasta dos posiciones en la clasificación en caso de sorprender al conjunto catalán, que esta semana venía de jugar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, si bien las azulgrana no acusaron el cansancio. Saltaba el VCF Femenino al verde bien posicionado, concentrado en labores defensivas y, en ataque, buscando sobre todo el flanco derecho. Poco a poco el FCB Femenino iba teniendo más posesión. Una excelente mano de Vreugdenhil en el minuto 12, a lanzamiento de falta de Losada, evitaba el 1-0, si bien este llegaba en el 18, merced a Duggan. Las de Lluís Cortés insistían por banda izquierda, con la ex blanquinegra Leila y Martens como protagonistas. Las de Óscar Suárez, pese al marcador en contra, no le perdían la cara al choque. Las blaugranas estaban pisando con asiduidad el campo visitante y las valencianistas habían de multiplicarse.

Carol, en el minuto 38, probaba con un chut lejano que a punto estaba de sorprender a Paños; y uno después era Gio Carreras quien casi cazaba dentro del área un centro desde banda derecha. Las nuestras creían y con 1-0 finalizaba la primera mitad. La segunda parte arrancaba con un FC Barcelona queriendo el 2-0 para evitar sorpresas. El Valencia CF, por su parte, intentaba aguantar el balón más tiempo, aunque enfrente tenía a un rival que hacía de la posesión su arma. La misión era ardua. El mayor dominio local, aun así, no se traducía en ocasiones clarísimas de gol y se superaba el minuto 60 de partido. Lombi sustituía a Mari Paz y Aedo, a Gio Carreras. El enfrentamiento entraba en una fase menos intensa por parte de ambos conjuntos. En el minuto 81, Hamraoui se topaba con Gaitán L. y Vreugdenhil en lo que ya parecía el 2-0. Este sí subía al electrónico en el 85, gracias a un inalcanzable remate de cabeza de Marta T. Martens ponía el 3-0 dos después. Con esta derrota se ponía fin a una racha blanquinegra de ocho enfrentamientos seguidos puntuando. Las valencianistas no perdían desde el 6 de enero.