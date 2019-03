Este es el horario de los actos del Partido de las Leyendas del Valencia CF

Esta tarde la afición del Valencia CF tiene una cita en Mestalla con el Partido de las Leyendas. El duelo entre un combinado de futbolistas históricos del club del murciélago y una selección española de veteranos en la que también hay representación valencianista.

Los actos conmemorativos del Centenario comenzarán a las 17:00 horas, razón por la que el club abrirá las puertas del estadio a partir de las 16:30. No obstante, la celebración arrancará antes en la calle, donde se ha convocado a los seguidores para recibir a las 16:10 al autobús de las Leyendas a su llegada al estadio. La afición valencianista está respondiendo de manera positiva a esta llamada centenaria y, según cifras facilitadas por el Valencia CF, ya son cerca de 36.000 las entradas vendidas. Los billetes pueden comprarse aún en taquillas y en la página web a precios que oscilan entre 7 y 25 euros.

El Partido de las Leyendas se enmarca por parte de la entidad como homenaje central a sus 100 años de vida desde la fundación en marzo de 1919. Cada arteria del valencianismo latirá en una tarde para el recuerdo. El objetivo es que cerca de 40.000 valencianistas disfruten en la grada de los jugadores con los que han crecido a lo largo del tiempo. Alrededor de dos centenares de exjugadores estarán presentes en el acontecimiento. Entre ellos, en el palco mitos de la talla de Mario Kempes, que realizará el saque de honor, Roberto Gil, Claramunt, Guillot, Cañizares, Tendillo, Carrete, Felman, Pellegrino, Mijatovic, Felman, Bossio, Saura, Sempere, Forment, o De los Santos, que como Piojo, Fábio o el 'Matador' han viajado desde el otro lado del Atlántico para pasar unos días en la ciudad con motivo del Centenario.



Recuerdo a los fallecidos

A partir de las cinco la celebración tomará forma en el interior del estadio. Los más de 200 jugadores presentes, de los 800 que han defendido el escudo del murciélago durante 100 años, irán desfilando hacia el centro del campo. Todos serán reconocidos por la afición y habrá un recuerdo especial para los fallecidos. En la última década, por ejemplo, murieron valencianistas legendarios como Puchades, Ignacio Eizaguirre o Waldo, además del presidente Jaume Ortí.

Entre los diferentes actos –detallados en el cuadro de la página siguiente– sobresale el tributo a la afición, el saque inicial de Kempes, pasadas las seis, y el final de fiesta con el emotivo himno regional sonando entre fuegos artificiales. Después de que el '10' argentino haga rodar la pelota el partido constará de dos mitades de 40 minutos y será arbitrado por dos hombres y dos mujeres. Javier Mateo, de la Federación Valenciana, auxiliado en las bandas por Rita Caballero y Ainhoa Remón, y como cuarto árbitro, José Jagardera. Por otro lado, los aficionados encontrarán en sus asientos globos de color naranja que deberán explotar a los 19 minutos del encuentro conmemorando con una 'globotà' el año de fundación del Valencia CF.

Ricardo Arias, que se enfundó 521 veces la camiseta valencianista en 16 temporadas –sólo superado por Fernando (553)–, explica la «emoción» de volver a vestir los colores blanquinegros. «Todos los ex jugadores vamos a disfrutar muchísimo. Los que hemos jugado más o menos partidos, los que ganaron títulos y los que no. Todos merecen un mínimo reconocimiento... Para mí, después de 27 años jugar en Mestalla lleno significará tantísimas cosas... Es emocionante. Desde el corazón lo digo, ponerse la camiseta del Valencia siempre fue una satisfacción. Para los valencianos es una sensación especial. Cada vez que la vistes es como la primera vez... cumplí un sueño. No hay nada mejor que jugar en el VCF, así que va a ser como revivir el sueño de nuestras vidas. Invito a la afición a que venga, se lo digo a mis nietos e hijos, hay que vivir días así, como el de la marcha cívica. Días que si eres valenciano te enganchan a ser del Valencia CF», concluye.