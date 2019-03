Valencia Mestalla - Ejea, el tren de la salvación del filial pasa por el Puchades

Sigue en directo los comentarios del Valencia Mestalla - SD Ejea:

A Twitter List by superdeporte_es





La previa



Nueva final por la permanencia del Valencia Mestalla. El filial está obligado a coger el tren del Antonio Puchades si quiere tener alguna opción de salvación a final de temporada. El tiempo apremia y la posición es muy incómoda, una victoria supondría apretar aún más la zona roja e inmiscuir al Ejea en la lucha, pero una derrota le puede dejar en una posición muy vulnerable. A tres puntos del Play-Out de descenso a Tercera y cinco de la salvación, el equipo de Chema Sanz ha de sumar de tres en tres de forma obligatoria. La jornada puede ser muy buena para los valencianistas, ya que la mayoría de sus rivales por la permanencia se enfrentan a equipos que están luchando por un sitio en Play-off de ascenso a Segunda.

El hecho de que se enfrenten el peor local de la categoría con el segundo peor visitante hace muy complicado discernir qué equipo parte con la vitola de favorito. Las dinámicas, en todo caso, dan cierta ventaja al cuadro valencianista, que ha sumado cuatro de los últimos nueve puntos por solamente uno del Ejea, que no atraviesa su mejor momento de la temporada. Los compromisos internacionales, por su parte, han supuesto un contratiempo para el Valencia Mestalla. Hugo Guillamón no podrá ser de la partida a causa de su convocatoria con el combinado nacional sub 19 y Niko Kata tampoco podrá estar, ya que se encuentra concentrado con la selección absoluta de Guinea Ecuatorial. Por el contrario, la buena noticia será el regreso de Cristian Rivero bajo los tres palos de la meta valencianista tras su convocatoria con el primer equipo la pasada semana. La baja de Guillamón en el eje de la zaga propiciará el regreso al once de Javi Jiménez, que se ha perdido muchos partidos por lesión, pero que ya está al cien por cien para volver al equipo.

La principal duda se encuentra en la banda derecha, donde Sebas Moyano y Vicente Esquerdo pugnan por una plaza. En el Ejea no podrán contar con el veterano delantero David Mainz por acumulación de tarjetas, pero sí podrá estar De Mesa, su mejor futbolista y autor de siete tantos esta temporada –el 30% de los goles de su equipo–.