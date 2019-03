La salvación del Valencia Mestalla es posible jugando así

Victoria magistral del Valencia Mestalla. El Antonio Puchades volvió a ser un fortín para que los de Chema Sanz volviesen a sumar un triunfo de mucha enjundia y que acerca al equipo a los puestos de salvación. Adrián Guerrero y Lolo Pla pusieron los goles valencianistas en el día en que Javi Jiménez volvía al once.

Siete puntos en los últimos nueve partidos ya son datos que invitan a un moderado optimismo. Chema Sanz ha conseguido dar con la tecla y resucitar a un equipo que tenía muy mala pinta para dejarlo a tiro de piedra de salir de la zona roja, además de meter al Ejea en el lío.

Los blanquinegros cuajaron un gran partido en líneas generales, llevando el peso del partido, gozando de muchas ocasiones, moviéndose en bloque para cerrar cualquier espacio en los repliegues y desplegarse a gran velocidad tras recuperar el esférico. El único tiro a puerta que concedió en todo el partido fue el tanto maño, que en ningún caso desbarató el trabajo valencianista.

La primera media hora de partido estuvo marcada por un dominio territorial del equipo de Sanz, que merodeaba el área sin lograr finalizar demasiadas ocasiones. No obstante, la insistencia encontraría premio en el minuto 30 cuando Adrián Guerreo cazaba un balón en la frontal y teledirigía el cuero al palo largo del portero.

Minutos más tarde un disparo de Sito al palo estaría a punto de suponer el segundo zarpazo a la contienda. El Mestalla estaba viviendo sus mejores momentos sobre el verde del Puchades con un gran trabajo de los laterales Guerrero y Pascu que ensanchaban el campo para habilitar a Sito y Sebas en pasillos interiores. En la reanudación habría un pequeño conato de reacción por parte del Ejea que se abortaría con el segundo tanto del partido. Sebas Moyano aprovechaba una prolongación de Lolo para hacer un control orientado hacia fuera y provocar el penalti de Mustapha. Nuevamente Moyano volvía a ser causante indirecto de un gol, pues Lolo iba a materializar la pena máxima ajustando al palo derecho.

El tanto anestesiaba a los blanquizazules, que veían como el Mestalla seguía llegando con peligro a la portería y que rozaba el tercero con una gran jugada de Lolo que llegaba muy forzado al mano a mano tras sortear a varios contrarios. El gol que llegaría, no obstante, sería el de Mingotes al rematar como un resorte a la salida de un córner. Los aragoneses aprovechaban el balón parado para recortar distancias. El último tramo, a pesar de bajar las líneas unos metros, no acarrearía demasiado peligro para la meta de Cristian Rivero. De hecho, se estuvo más cerca del tercero tras un disparo de Pablo Jiménez que no encontró portería en los últimos instantes. El Mestalla aprovechó el favor del Atlético Levante ganando al Sabadell para poner la zona de descenso al rojo vivo.



Así ha sido el Valencia Mestalla - SD Ejea:

