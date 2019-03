El agente de Diakhaby suelta la bomba: "Me gustaría que jugara en el Nápoles"

Mouctar Diakhaby es uno de los centrales más prometedores de Europa y aunque no ha terminado de explotar todavía en el Valencia CF, sus buenas actuaciones han mejorado las previsiones puestas sobre él.

Jacques Crouzel, agente del central galo, habló para CalcioNapoli24.it y no dudó en mostrar su deseo de llevarse al jugador al equipo napolitano: "Me encantaría de Diakhaby jugara en el Nápoles. Si llega una oferta seria, el futbolista y yo estaríamos encantados de ir a Italia. Él ama Italia y el fútbol italiano, pero no hemos hablado con Nápoles u otros clubes", quiso asegurar.

"Cuando llegó a Valencia tuvo que ser el tercer o cuarto en esta posición, pero luego se convirtió en un titular regular", declaró Crouzel. Consciente de que el Valencia CF abonó una gran cantidad al Lyon por un jugador joven e inexperto y que ya cuenta con 29 encuentros oficiales en la entidad de Mestalla, el representante aseguró que la cantidad de salida sería superior a los 20 kilos: "El Valencia CF ha pagado cerca de 20 millones al Lyon (oficialmente fueron 15) por el jugador y si lo vende lo hará por una cantidad mayor".