Carlos Soler se desata

Carlos Soler puso en pie a los siete mil aficionados que acudieron al Nuevo Mirador de Algeciras para ver a la selección española Sub-21. El centrocampista del Valencia se llevó la ovación de la noche después de una exhibición de fútbol y goles para enmarcar contra Suiza. El 'Chino' brilló con luz propia. Fue el mejor. Abrió el marcador en su faceta de llegador finalizando dentro del área una jugada por banda izquierda de Dani Olmo. Lo mejor, en cambio, estaba por llegar. Carlos firmó una auténtica obra de arte. Un golazo solo para los elegidos. El '7' de España recogió el balón en el vértice izquierdo del área y, sin necesidad de levantar la cabeza, se sacó de la manga un disparo con rosca a la escuadra derecha potente, colocado y fuera del alcance del meta austriaco. Y no llegó el tercero de milagro. Hasta dos veces tuvo en sus pies la posibilidad del 'hat-trick'. No hizo falta. Su noche fue redonda. Fue el héroe de España.

Soler lideró la victoria de la Sub-21 en el amistoso (3-0) contra Austria preparatorio para el Europeo de la categoría que se disputará en Italia y San Marino del 16 al 30 de junio de 2019. Allí está llamado a ser una de las estrellas del campeonato. Antes quiere ser igual de importante para el Valencia. El valencianista atravesaba su momento más gris a nivel de club desde que irrumpió en Anoeta en diciembre de 2016 y necesitaba un partido así para ganar en confianza y llegar reforzado al tramo decisivo de la temporada con Liga, Europa League y la final de la Copa del Rey en juego. El Valencia necesita la mejor versión de Carlos para aspirar a todo y su brillante actuación en Algeciras es un paso adelante. Lo necesitaba.

Carlos ha perdido protagonismo en el equipo en el último mes de competición. Marcelino García Toral le ha relegado a un plano más secundario. Soler solo ha sido titular solo en 2 de los últimos 6 partidos: los dos contra el Krasnodar. El resto entró de suplente o ni siquiera participó. 207 minutos sobre los 540 últimos. Solo el 38% de participación. La secuencia es inédita en su meteórica carrera: es el noveno más joven de la historia en llegar a cien partidos tras Tendillo, Farinós, Vicente, Mata, Gayà, Robert, Fernando y Albiol. Soler fue suplente en la vuelta de las semifinales coperas contra el Betis (15'), repitió en el banquillo ante el Athletic (14') y no ha jugado ningún minuto en los dos últimos partidos de Liga contra el Girona y el Getafe. Su objetivo es cambiar esa tendencia y volver a ser uno de los indiscutibles de Marcelino en el tramo decisivo. Igual que lo es para la Sub-21. De momento, suma 2 goles y 8 asistencias, fue elegido en el once ideal de la fase de grupos de la Liga de Campeones y tiene hambre de más. Anoche lo demostró. Carlos nunca se fue. Es así de grande a sus 22 años. El Valencia lo sabe y ya ha puesto en marcha su renovación. Como para no hacerlo.