"Illa, illa, illa, nos vamos a Sevilla"

Se apagaron las luces de Mestalla y sobre el césped unos focos apuntaban al cielo de Valencia dibujando los colores de la 'Senyera'. Se encendieron los teléfonos móviles de todos los aficionados allí citados y comenzaron las primeras notas del himno de la Comunitat Valenciana. El valencianismo cantó en éxtasis y un castillo de fuegos artificiales sobre el césped del viejo estadio comenzó a tronar al compás del "vixca Valencia" del final.

Nadie ha hecho más internacional a València que el Valencia CF, nadie ha paseado mejor por Europa y el mundo entero los valores de esta ciudad ruidosa y ambiciosa que este club centenario convertido, a golpes de coraje y sufrimiento, en la sociedad civil más importante de la Comunitat Valenciana. El valencianismo es ganador y celebró en su casa, en Mestalla, cien años de historia mirando al futuro sin miedo, pensando en la próxima final de Copa del Rey. La cita es en Sevilla el próximo 25 de mayo.

Más de 40.000 aficionados acudieron al partido de las Leyendas y esperaron al autobús de Kempes, Arias, Claudio López, Cañizares y compañía como si allí mismo se jugara la final, como si de él fuesen a bajar Soler, Gayà y Rodrigo dispuestos a retar al Barça de Messi, que ahí están los cien años desafiando a la historia para demostrar que la victoria es posible. La Avenida de Suecia se vistió de gala y presagiaba tarde grande. Como grande fue ver al estadio rendirse ante Santiago Cañizares cuando desafiando sus propios miedos corría hacia la portería. Cañete y Albelda recogieron ayer en Mestalla una despedida por parte del valencianismo que estuvo a la altura de lo que fueron como futbolistas de este equipo. "Uno de esos días que es imposible no emocionarse y daros las gracias uno a uno. Gracias por tanto... no sé si alguien merece todo el cariño que he recibido hoy. Ni en un sueño hubiera imaginado una tarde como la de hoy" decía el portero tras el partido.

"Hoy no se puede describir con palabras el cariño que he sentido, cada segundo, cada minuto quedará en nuestras memorias para siempre. Esto es el Valencia CF, un club donde sus aficionados son la base para que siga adelante. Muchas gracias y AMUNT VALENCIA" dijo el de la Pobla Llarga. Ese equipo, con Cañizares, Albelda, Carboni, Ayala, Aimar, Rufete, Curro Torres o Mista, hizo algo grande que ha quedado en la memoria colectiva de todos. Las lágrimas de Cañizares en una vuelta de honor a Mestalla son las mismas que las de Milán, las de aquella final de Champions que abrió el camino al mejor equipo del mundo. Hoy, el día después de la celebración de todas las celebraciones, comienza el camino de los próximos cien años.

Los héroes del Doblete

Vicente Rodríguez, Juan Sánchez, Fabio Aurelio, Curro Torres, Rufete, Miguel Brito, Carboni, Mista... los miembros de un equipo que hizo historia y que ayer recibió un cariñoso homenaje por parte de los aficionados.



El trabajo de Fernando Giner

Fernado Giner no pudo evitar llorar. En colaboración con el club, el presidente de la Asociación de Futbolistas ha trabajado mucho para que la fiesta de ayer en Mestalla fuese un éxito, y la afición así se lo supo reconocer.

El agradecimiento del Piojo

Otro de los momentos mágicos de la tarde fue la vuelta de honor que Claudio López dio a Mestalla. El argentino lo hizo con sus dos hijos, que pudieron conocer de primera mano, el cariño que el valencianismo le tiene a su padre.