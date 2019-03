Los mensajes de las Leyendas a la afición del Valencia CF

Albelda, Cañizares, Angulo, Juan Sánchez... no era la primera vez que pisaban el césped de Mestalla pero sí una de las más especiales. Las Leyendas del Valencia CF han querido agradecer a través de las redes sociales el apoyo y cariño recibido por la afición valencianista en su regreso a Mestalla. Un día para no olvidar que deparó muchas emociones entre todos los presentes.



Estos son algunos de sus mensajes

Hoy no se puede describir con palabras el cariño que he sentido, cada segundo, cada minuto quedará en nuestras memorias para siempre. Esto es el Valencia CF, un club donde sus aficionados€ https://t.co/3CorKlpw2f — david (@dalbelda) 24 de marzo de 2019

Gracias a todos lo de hoy no se olvidará nunca ha sido una sensación única volver a jugar para el valencia cf!!!! Gracias — Angulo (@Angulo2Miguel) 24 de marzo de 2019

Llegas a casa y no puedes dejar de pensar en el día de doy,GRACIAS AFICIÓN,GRACIAS A TODOS Y por encima de todos enhorabuena a @irrepetibles_es el gran artífice de todo lo que ha pasado esta semana!! Lastima el penalti ???? #vcfcentenari #leyendasvalenciacf pic.twitter.com/poqZfW5WN4 — JUAN SANCHEZ (@juansanchezvlc) 25 de marzo de 2019

Uno de esos días que es imposible no emocionarse y daros las gracias uno a uno.

Gracias por tanto... no sé si alguien merece todo el carlño que he recibido hoy.

Ni en un sueño hubiera imaginado una tarde como la de hoy. pic.twitter.com/XR4HqdwNBV — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) 24 de marzo de 2019

¡Día emocionante e inolvidable! Increíble lo vivido ayer en la celebración del @valenciacf. Todo un orgullo haber podido defender este gran escudo y poder vivir un momento como este. Gracias @valenciacf y @aedfi_ES. ¡Amunt! ?????? pic.twitter.com/ZVJMSpCPEa — Luis Milla (@Luismillacoach) 25 de marzo de 2019

Fantástica semana, llena de emociones, con agradecimiento especial a todos, desde sus diferentes orígenes y nacionalidades, los que la han hecho posible. Para nosotros, el club siempre está por encima de cada uno. Hoy lunes, seguimos construyendo esta nueva era. #VCFCentenari pic.twitter.com/xDWmcEiaLp — Anil Murthy (@anilmurthy1903) 25 de marzo de 2019

Gracias @valenciacf por un dia inolvidable. Fue un honor de estar en Mestalla otra vez para celebrar nuestro centenario. Gracias afición. Gracias por tanto cariño. Amunt! #VCFCentenari ???? — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) 25 de marzo de 2019