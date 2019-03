Ferran y Hugo rompen la maldición de España

Ferran Torres y Hugo Guillamón lograron este martes en Hardenberg (Países Bajos) lo que no han sido capaz de hacer las últimas generaciones de la selección española en inferiores. Desde que la Rojita de Antonio Sivera, Asensio, Pedraza y compañía conquistó el Europeo Sub-19 de Grecia en verano de 2015 ninguna de las siguientes generaciones había sido capaz de superar la fase de clasificación. Tumbar la maldición tiene mucho valor. La RFEF, consciente de que había caído demasiadas veces en las últimas ediciones, ha echado el resto para superar la fase de clasificación –la más exigente de todas las categorías inferiores– y poder volver a competir por un título. Solo valía la victoria y llegó al final, en el último minuto, después de un partido en el que los de Santi Denia lucharon hasta el final contra una de las selecciones de moda, una Holanda que además del plus que supone ser la anfitriona cuenta con estrellas emergentes del Ajax o el PSV Eindhoven y tiene un poderío físico brutal. Las torres no lograron contener el fútbol de la Rojita, que acabó imponiéndose por garra en el 90' gracias a un gol de Marqués a pase de Miranda –conexión culé– y después de resistir a un periodo de prolongación interminable que se extendió hasta los ocho minutos.

Los dos valencianistas fueron titulares y disputaron los 90 minutos de un partido de alta tensión. Ferran, que llegaba de darle a la selección una victoria decisiva ante Gales con dos goles y una asistencia, estuvo bien pero no pudo brillar al mismo nivel debido a que los holandeses trataron de frenarlo a base de patadas sometiéndolo a un intenso marcaje. Guillamón venía de descansar en la segunda jornada pero a la hora de la verdad asumió el papel de actor principal en el eje de la zaga y cumplió con una actuación más que solvente, mientras que Víctor Chust –central madridista de Torrent– se quedó en el banquillo y el barcelonista Abel Ruiz –Almussafes–, que hizo el gol ante Eslovenia, ofició como delantero de referencia en un partido en el que España comenzó fuerte, con un balón al poste por parte del atlético Mollejo en el primer minuto de juego. Scherpen, espigado guardameta holandés, tuvo mucho trabajo y desbarató, entre otras ocasiones, un derechazo de Ferran con una mano portentosa. Abel pudo marcar en el último tramo y al final, después de mucho empujar, valió el tanto de Marqués. Pura épica.



Parte de la pretemporada

España estará en el Europeo que pelearán las ocho mejores selecciones del viejo continente y eso implica que Ferran se pierda parte de la pretemporada –la competición se disputará entre el 14 y el 27 de julio– para participar en la cita de Armenia tras ganar la Ronda Élite.