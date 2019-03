Kang In vuelve de Corea del Sur sin debut

Kang In se ha quedado sin su ansiado debut en la selección absoluta de Corea del Sur. El futbolista del Valencia no ha participado en ninguno de los dos amistosos que ha disputado su selección. El surcoreano se quedó sin minutos en la victoria (1-0) sobre Bolivia el viernes y la historia se repitió en el Estadio Mundialista de Seúl. El valencianista tampoco saltó al terreno de juego en el triunfo (2-1) ante Colombia. Lo curioso es que el seleccionador Paulo Bento no agotó en ninguno de los dos partidos los seis cambios permitidos por el reglamento. Su familia llegó a desplazarse a los dos estadios para ver en persona el debut, sin embargo no pudo ser. Su estreno con la absoluta tendrá que esperar. Es cuestión de tiempo.

"Es una cuestión de elección", contestó Paulo Bento al ser preguntado por la suplencia de Kang In. La confianza en el jugador está intacta. De hecho, hasta 7 jugadores se quedaron sin minutos en los dos partidos. La lectura es positiva. El valencianista de 18 años regresa de su primera convocatoria sin el debut, pero con la recompensa de la formación y el aprendizaje que ha supuesto haber entrenado durante toda la semana con la élite de su país. A nivel mediático, Kang In ha despertado mucha expectación en el país. Corea del Sur sabe que su debut llegará tarde o temprano.