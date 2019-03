Maradona se pica con Kempes

Unas declaraciones de Mario Alberto Kempes han molestado a Maradona y provocado un pique en las redes sociales. La Leyenda del Valencia CF aseguró hace unos días que Leo Messi está por delante de Maradona en la historia del fútbol asegurando que éste en su época no tenía competencia. "Él lo tenía más fácil", confesó.



Unas palabras que no han gustado a Diego, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, que no ha dudado en contestarle a través de una conocida red social con un fotomontaje de todos los grandes futbolistas que coincidieron con él y entre los que se encuentran Van Basten, Platini, Matthaus, Hagi, Stoichkov, Rummenigge, Prosinecki... Y hasta aparece el propio Mario Alberto Kempes.