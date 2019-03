Emotiva carta de Botubot al valencianismo

Manolo Botubot, que fue defensa del Valencia CF en los años 70 y 80, protagonizó una de las imágenes mas tiernas y profundas de las muchas que hubo en el partido de las Leyendas del pasado domingo 24 de marzo en Mestalla. Él y Manzanedo, portero del conjunto de Mestalla en la misma etapa que él, acompañaron a Ángel Castellanos del brazo en hacia el césped de Mestalla. Castellanos, bravo ex futblista del conjunto valenciansita, padece una grave enfermedad y saltó al terreno de juego visiblemente emocionado acompañado de sus dos amigos.

Ahora Manolo Botubot, natural de Cádiz, ha escrito una carta dedicada a todo el valencianismo que se ha hecho pública en redes sociales a través de Cristina Pérez, hija de Pasieguito, otra de las grandes leyendas del Valencia CF. Esta es la carta de Botubot:

"A la afición: me he vuelto a reencontrar con el que fue mi estadio, con mis compañeros y amigos, con el que fue mi club, y con algo tan hermoso como es, el mundo del fútbol; pero sobre todo, me he vuelto a encontrar con mi afición. La afición valencianista, una de las mejores del mundo para mí, afición fiel, generosa y apasionada; vosotros lleváis los colores valencianista en vuestra genética y un amor que se transmite de padres a hijos y no acaba nunca.

No tengo palabras para agradeceros a todos vuestro calor y apoyo. Me he sentido feliz de volver a estar junto a vosotros en este centenario. Ha sido mágico y emotivo, una experiencia única donde la coordinación y entrega se notó en todo momento, y eso se consigue cuando se hace desde el corazón.

Nunca olvidaré vuestro gran esfuerzo, enhorabuena a los implicados en el evento, también a la asociación de veteranos del Valencia CF. Me hubiese gustado multiplicarme para poder complacer a todas esas personas que nos abordaron en el camino hacia el estadio y a la salida también, para agradeceros nuestro paso por el club.

No quisiera olvidarme de aquellos que no pudieron estar... D. E.

Me quedo con la satisfacción de haberos dado ocho años de mi vida. Volvería a hacerlo de todo corazón. Gracias siempre. Amunt Valencia CF!".