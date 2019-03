Marcelino recupera efectivos y está muy pendiente de Coquelin

El Valencia CF recupera efectivos de cara a la vuelta a LaLiga. Tras Piccini y Cheryshev Marcelino ha recuperado este miércoles a Guedes, Carlos Soler y Kondogbia y espera el jueves la vuelta de Ferran Torres y los tres internacionales absolutos con España: Rodrigo, Parejo y Gayà.

A partir de ahí ya solo faltaría por llegar Kang In Lee, que no ha podido disfrutar de su ansiado debut con la selección de Corea del Sur, y cuya incorporación está prevista para este viernes. Marcelino prepara ya el compromiso de este domingo frente al Sevilla, donde el Valencia CF tiene la oportunidad de recortar distancias con respecto a la cuarta plaza y lo ha hecho en una mañana en la que no ha podido contar con Piccini, que sufre una lesión en el soleo que lo mantendrá apartado entre ocho y diez días, ni tampoco con Coquelin, que sufrió el lunes unas molestias musculares y sigue sin entrenar con el grupo.

La vuelta del francés estaba prevista en un principio para este miércoles pero el futbolista no ha salido a trabajar con sus compañeros y a la espera de que haya más novedades respecto a su situación en el club comienzan a valorar la posibilidad de que no sea titular en el Sánchez Pizjuán, algo que parecía cantado dado que Marcelino va a mirar mucho los minutos jugados por los internacionales en este paréntesis de la competición y que él, en contraste con Kondogbia, que ha hecho 12.000 kilómetros, ha trabajado en València. No es nada grave pero la clave está en cómo evolucione a lo largo de los próximos días: si el francés llega al partido con alguna mínima molestia descansará para ayudar al equipo más adelante y es que al equipo le espera una enorme carga de partidos.