Mendieta explica por qué no jugó el Partido de las Leyendas

Gaizka Mendieta, sin duda uno de los mejores futbolistas de la historia reciente en el Valencia CF hasta el punto que hay una lona con su figura en el estadio de Mestalla, no estuvo el pasado domingo en el partido de Las Leyendas en Mestalla en el que el club valencianista celebraba su Centenario. La ausencia de Mendieta fue una de las más polémicas, sobre todo en redes sociales, porque el propio Gaizka, el mismo domingo 24 de marzo, aseguraba a través de sus redes sociales personales que se encontraba en China disputando un partido amistoso con la selección española de leyendas.

Esto provocó una tremenda polémica entre los usuarios de las redes sociales por lo que el jugador ha dado su versión de los hechos en una entrevista concedida a Radio Marca. En ella, Mendieta asegura que quizás faltó planificación por parte del club que "no consideró otra fecha y lamentablemente no pude estar", y que el tuvo la intención de estar en la marcha cívica del pasado 18 de marzo pero "el club no me puso las facilidades como para estar allí".

Estas son las declaraciones de Mendieta a Radio Marca:

"En julio de 2018 presento junto con una empresa llamada GLS, la organizadora de este torneo que se ha jugado en China, y me comprometo contractualmente para jugar y ayudar en la organización. Cuando el Valencia CF en noviembre de ese mismo año me informa de que va organizar eventos por supuesto que les comunico mi predisposición y mi ilusión por participar en aquellos en los que pueda estar".

"Cuando me confirman las fechas, lamentablemente les tengo que informar de que me es imposible el Partido de Leyendas del día 24, porque tengo un contrato que no puedo romper y del que no me puedo escapar y que si consideran cambiar esa fecha a cualquier otro día, que por supuesto encantado acudiré al partido. Pero el club no consideró otra fecha y lamentablemente no pude estar. No fue solo mi ausencia sino la de otros grandes jugadores del club que no pudieron estar allí, quizás una planificación a más largo plazo hubiera sido más adecuada".

"Quise estar también en el evento del día 18 pero el club no me puso las facilidades como para estar allí y tampoco pude estar lamentablemente. Por dos diferentes razones no pude estar en ninguno de ellos".

"Hablé con Giner en varias ocasiones que a través de la Asociación que es la entidad que más interés puso en ese tipo de eventos, desde el primer momento fui claro, de mi interés en ir. Pero lamentablemente para el día 24 no podía liberarme de este compromiso y muy a mi pesar no pude participar en estos eventos"