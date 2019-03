¿Eres peñista? Así será el reparto de entradas para la final

Las peñas ya tienen preparado el reparto de entradas para la final de Copa del 25 de mayo en el Benito Villamarín. El 15% de las entradas que recibirá el Valencia CF, en total 21.400, corresponde por convenio a los peñistas. En concreto, 3210 localidades.

La Agrupació de Penyes Valencianistes ha hecho público un listado con las 312 peñas que han solicitado entradas para la final entre el Valencia y el Barcelona. A cada peña le corresponderán diez entradas. Las 90 restantes irán a parar a las empresas patrocinadoras de la Agrupació y el último sobrante a los directivos de la APV.

Cada peña, conforme a su diferente naturaleza, decidirá el reparto de las diez localidades que tendrá para la final, si bien el criterio que ha marcado la Agrupació de Penyes es que la mayoría vaya a parar a manos de peñistas abonados del Valencia CF. Los sorteos marcarán buena parte de los repartos entre peñistas, ya que es habitual la condición de abonados entre los miembros de las peñas.

A continuación, el listado de las 312 peñas que, por haberlo solicitado a la APV, tendrán sus diez entradas para la final de Copa del 25 de mayo entre el Valencia y el Barcelona.



Nº SECTOR PEÑA

76 1 Alayor

175 1 Lo rat penat

268 1 De Leon

309 1 18 de Març

508 1 Torre Gorda

511 1 de Bilbao

679 1 Guareña

713 1 Socuellamos

63 2 Cati

15 2 Vinaros

20 2 Betxi

40 2 Torreblanca

50 2 Benicarlo

52 2 Vilavella

53 2 Vall d'uxo

54 2 Burriana

137 2 Xilxes

226 2 Almassora

238 2 Morella

293 2 Benicassim

329 2 Eslida

336 2 Fernando Villafranca

341 2 Artana

371 2 de Rosell

525 2 D'Alqueries

554 2 Carboni Castellon

568 2 Sueras

624 2 Noulas

675 2 El pequeño Mestalla

676 2 Robert Terres del Ebre

739 2 Xivertense

748 2 oropesa

797 2 Che que Porcs

321 3 Llamosi

1 3 Deportiva

5 3 Cabanyal

45 3 La Figuera

57 3 La Pobla Tarraga

106 3 Master

162 3 La Marabunta

197 3 Benicalap

303 3 El Sifonet

313 3 Tribuna 2.000

327 3 piratas Che

352 3 Nyas Coca

422 3 Little

533 3 La Gorrilla

556 3 Toma Che

610 3 La Familia Che

612 3 La Berni

614 3 Naranja Che

647 3 A la deriva che

665 3 Los Fasules

712 3 Internacional

733 3 2004 Transits

759 3 Collonuts

779 3 Pata i Avant

802 3 Amadeo Salvo Aurelio Mtnez.

808 3 Tornem

809 3 Clot i Faba

812 3 La Recta de Paterna

93 4 Serer

67 4 Almenara

89 4 Puerto de Sagunto

133 4 Alto Palancia

158 4 Quartell

202 4 Les Valls

261 4 Sagunt

291 4 Tremendos

328 4 Estivella

401 4 Castellnovo

414 4 de Soneja

462 4 Albalat dels Tarogers

520 4 Algimia de Almonacid

526 4 De Altura

534 4 el Olmo de Navajas

549 4 Benavites

591 4 Baix Palancia

688 4 Sot de Ferrer

723 4 Che que toll

751 4 De Viver

392 5 Les Alfabegues

12 5 Balaguer

87 5 Alcublana

122 5 La Ceba

129 5 Chelva

180 5 Cheste Che

194 5 El Castell de Benisano

218 5 Ufffa

231 5 El Pixorro de Turís

339 5 La Peladilla

400 5 Las Palmeras

409 5 La Torzuela

430 5 de Tuejar

453 5 La Garba

541 5 Benaduf che

565 5 Miguel Angel Angulo

576 5 Malilla 2.000

587 5 Gatova

615 5 S. Antonio Benageber

625 5 Titaguas

727 5 Tot per l'aire

728 5 de chulilla Frite y Jaranga

799 5 La Estaca Higueruelas

200 6 El Puig

6 6 Meliana

105 6 La Gamba Che

113 6 Serra

159 6 Museros

185 6 Puçol

186 6 Almassera

221 6 Les Eres

279 6 Alfara del Patriarca

420 6 96 Benparits

431 6 Bonrepos i Mirambell

765 6 Albalat dels Sorells

783 6 Massamagrell

805 6 Faceboock

686 7 Castellanos

2 7 Colorista

33 7 All i Oli

41 7 Luna de Valencia

168 7 Mendies sur

314 7 Sant Marcel.li

324 7 Russafa els ganxos

442 7 Nova Valencia

479 7 A L'Any que ve

484 7 Guillot y Waldo

504 7 Punt Negre

553 7 Pimienta Sur

569 7 Bar Palma

602 7 club valencianista 1919

611 7 La unió

657 7 El Rat Bufat

687 7 Llumenetes

725 7 José Luis Chiclana

738 7 Vcf – Sud

756 7 Fanatics

760 7 Juan Mata

773 7 Agua de Fuego

774 7 Colmena Finca Roja

775 7 Minuto 42

777 7 Na Jordana

793 7 Falla S.Ignacio de Loyola

794 7 Mercat Central

800 7 Los Calavera

803 7 Peter Lim

806 7 Sentiment pel mon

819 7 Viachers

103 8 Alberic

23 8 el Tiro

24 8 Cullera

36 8 Alginet

83 8 Ribera Alta

96 8 Escalona

99 8 Kempes

107 8 Espanyeta Carcaixent

108 8 Carrascalet

111 8 Almussafes

115 8 Che Collons

118 8 La Valldigna

157 8 Aigues Vives

165 8 Va de Bo

170 8 Alcalans

190 8 Setabense

210 8 Matamont de Carlet

224 8 Tous

237 8 Satsuma

277 8 L'Empastre

368 8 Amunt Valencia

381 8 Julio Insa de Enova

383 8 Xe Mel

388 8 Massalet de Carlet

429 8 de Carlet Paco Roig

475 8 Tot al Vol

478 8 Pet i Traca

492 8 Ekus

529 8 Fenollet

532 8 La moteta de Genoves

543 8 El Pi Redo

563 8 Benimuslem che

634 8 El Popul Torre Lloris

637 8 Abre Net

655 8 Benifairo

672 8 Simat de la Valldigna

718 8 Fem por

731 8 Sollana Supporters

762 8 La Coronació de Sueca

764 8 Les Males Llengues

786 8 Els Tumbaos

791 8 Nou Mestralla

813 8 Alzirenya

710 9 La Xara

29 9 Pego

82 9 Sanet y els Negrals

130 9 Gata

198 9 Oliva Manolo Mestre

264 9 Riu Rau Xabia

477 9 Pedreguer J.L. Gaya

678 9 El Montgo

811 9 Marejol Oliva

815 9 El Falço

308 10 La Torre