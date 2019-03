Roberto Gil cuenta anécdotas inéditas en el Forum Centenari Caixabank

Este miércoles se celebró el Forum Centenari Caixabank, una reunión de sentimiento, conocimiento y experiencia vital en torno al Valencia CF y su historia que ha reunido en la misma mesa 10 de los 20 títulos del palmarés del club de Mestalla con la visita de dos jugadores con mucha historia a sus espaldas como son Roberto Gil y Miguel Ángel Angulo. Los dos acabaron firmando autógrafos a los aficionados junto a Jaume Domènech y Carlos Soler.

Fue una jornada qen la que se pasaba revista al Centenario ydonde se desvelaron anécdotas del pasado, algunas de ellas nunca contadas, como la de Roberto Gil en 1967. El mítico capitán de la década de los '60 explicó: "Jugábamos la final del Carranza ante el Real Madrid y esa temporada les habíamos ganado los dos partidos de liga y los dos de Copa. El míster me dijo 'yo no estoy en condiciones de salir, lleva tú al equipo al campo, lo que tú hagas bien hecho está'. Ese día ganamos 1-3 al Madrid y nadie se enteró, no tuve que hacer nada, el equipo hizo lo de siempre, sabíamos de memoria lo que teníamos que hacer para ganarle al Madrid".

El testimonio de Roberto Gil, que aseguró también que fue "feliz" cuando 'Tonico' Puchades le dijo "xiquet, el camp és teu", fue de lo más destacado en una tarde a la que se sumaron después Carlos Soler y Jaume Domènech para participar en una sesión de firmas a la que acudieron más de doscientos valencianistas. El presidente Anil Murthy se congratuló por la celebración de "un Centenario para todos" y recordó que hace un año "algunos coleccionistas de fotos nos exigieron más de un millón de euros para ceder al club su colección. Es solo un ejemplo de muchos más. Ahí nos dimos cuenta de que debíamos planificar el Centenario teniendo claro que el amor altruista por el Club es lo más importante. Lo mejor está por llegar para todos los que aman el club", concluyó.