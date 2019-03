"El Valencia CF está mentalizado para ganar en el Sánchez Pizjuán"

El guardameta del Valencia CF Jaume Domènech ha participado este miércoles en una sesión de firmas con aficionados durante un acto conmemorativo del Centenario celebrado en la sede de Caixabank. Un acto en el que han participado también leyendas del Valencia CF como Roberto Gil y Miguel Ángel Angulo, además de su compañero Carlos Soler.

Estas son las declaraciones de Jaume durante el acto, en las que se ha referido a las celebraciones por el Centenario del Valencia CF: "Es bonito lo que estamos sintiendo estas semanas, el calor de tu gente, de tu afición, es todo muy bonito y estamos muy emocionados".

Respecto al partido de este domingo en Sevilla y lo que resta de competición, con todos los objetivos en juego, ha recalcado que "estamos muy motivados, concentrados, sabemos lo que tenemos por delante y tenemos muchas ganas de afrontarlo, es un reto. Este es un partido muy importante porque queremos conseguir el objetivo, pero no es definitivo del todo, todavía quedan dos meses de competición. Tenemos que conseguir los tres puntos y nos estamos preparando para ello. No me gusta la palabra definitivo, es un partido importante y estamos preparados y mentalizados para traernos la victoria"