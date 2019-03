Soler despliega su personalidad

Carlos Soler celebra su segundo gol ante la selección de Austria sub 21.

Carlos Soler celebra su segundo gol ante la selección de Austria sub 21. EFE/ A.Carrasco Ragel

El del lunes frente a Austria fue el mejor partido de Carlos Soler con la Sub-21. El canterano rayó al mismo nivel que ante Estonia, al principio de la fase de clasificación para el Europeo del próximo verano, hasta ahora su cota más alta de rendimiento y su mejor versión llega en el momento clave más allá de lo que le espera al Valencia CF de aquí a final de curso, que es mucho. A su alrededor lo tenían claro, ir con la selección y salir de la burbuja le iba a venir bien al canterano, una realidad que refrendaba el seleccionador De la Fuente tras sus dos golpes de genio en Algeciras: «Necesitaba un impulso como este. Sé que lo estaba deseando». A su fútbol le ha faltado brillo en las últimas semanas y cambiar de marco y volver a divertirse con una generación de talentos que disfruta y hace disfrutar le ha sentado de maravilla. El valencianista se reencontró consigo mismo gracias a dos virtudes propias: la intuición para encontrar el espacio en la llegada y el golpeo de balón. La solución estaba en su interior. Su 'banana' directa a la escuadra, esa maniobra característica que finaliza con el pie apuntando hacia arriba y que exhibe desde que era alevín –en el III Memorial Pablo Borreguero Sanmartín de 2009 ante PSG, Boavista, Oporto o Celta hizo goles calcados al del lunes–, le dio otra dimensión a su actuación. Pero no es el qué, es el cómo. No son los goles, es la demostración de carácter. A lo largo de su trayectoria, incluida su etapa de formación, Soler ha salido siempre adelante en momentos clave por cuestión de personalidad. Su exhibición con España, fundamental para regresar reforzado en su confianza, no es más que la continuidad de lo que ha hecho siempre.

En el partido ante el Levante UD de la pasada temporada –septiembre de 2017– Soler recibió sus primeros palos como profesional. Era su cuarta participación oficial como jugador de banda y la dimensión del reto era enorme después de toda la vida jugando por dentro. La élite no perdona y Carlos sentía la presión de convencer a Marcelino y la responsabilidad de responder a las expectativas. Su actuación aquel día en el Ciutat no fue la mejor y llegó a fallar un gol cantado. Hoy la versatilidad de Soler está de sobra demostrada, ante Austria sin ir más lejos se movió por las dos bandas, pero entonces estaba al principio de un camino que lo está definiendo como futbolista y lo más natural, con 21 años, era que le hubieran atacado las dudas y los miedos pero aquel episodio le sirvió para ver con más claridad que iba a ser jugador de banda, demarcación donde ya ha superado los 100 partidos –promediando más de 70 minutos por participación– con el Valencia CF. «Me gusta la crítica, te hace más fuerte», publicó en las redes. Esa frase de LeBron James le sirvió como inspiración para superarse y salir adelante.

Soler sacó las garras como en su etapa cadete. Siempre ha sido un alumno aventajado –fue el primero en firmar un contrato con Adidas, a los 12– pero se quedó rezagado en el momento de pegar el estirón: la diferencia física era brutal y dejó de jugar. Decían que se había quedado. Al choque puede ir cualquiera pero ver ciertas líneas de pase solo está al alcance de unos pocos. Mientras su físico se desarrolló a un ritmo menor al de la media fortaleció su mentalidad y como juvenil quemó etapas a toda velocidad hasta debutar con el primer equipo. Sus antecedentes invitan a no darlo por muerto. En su momento más plano ha seguido enfocado en producir para el equipo y ha mantenido la claridad mental incluso frente a las provocaciones. Tiene un equilibrio emocional –mezcla de ambición y tranquilidad– impropio de su edad, nada le distrae. Cuestión de personalidad.



Refuerza su estátus ante una lista carísima para el Europeo



Ceballos y Rodri bajan seguro, así lo confirmó De la Fuente, y Asensio está por ver si baja. Con dos de los tres o con los tres en la lista para la Eurocopa Sub-21 se van a caer jugadores con peso dentro del bloque de la Rojita, y a la última lista todavía hay que añadir a Fabián y a jugadores como Brais Méndez o Júnior. Entre Marc Roca y Zubeldia alguien caerá o caerá probablemente un central. Y si entra Ceballos puede caer hasta Pablo Fornals. La lista va a estar cara y es que solo entran 23 para la gran cita. En ese contexto Soler es uno de los pocos jugadores qe sí tiene su participación asegurada, terminó la fase de clasificación como líder absoluto de la Rojita adelantando a futbolistas como Merino y hay detalles que lo demuestran: la confianza de De la Fuente en estos dos amistosos para que cogiera impulso y que sigue tirando todos los balones parados. La respuesta del jugador fue clara, funcionó bien en la derecha y marcó la diferencia en la izquierda.