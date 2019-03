Lo último sobre el futuro de Jeison Murillo en el FC Barcelona

Valencia CF y FC Barcelona planean movimientos en el centro de la defensa de cara a la próxima temporada y en ninguno de ellos entra el colombiano Jeison Murillo. Para Marcelino es un futbolista que no cuenta y de ahí que saliera cedido el pasado mes de diciembre con dirección al FC Barcelona, donde ha tenido hasta ahora un papel testimonial.

Con Valverde solo ha jugado los dos partidos de la Copa del Rey ante el Levante UD y ahora mismo lleva más de dos meses sin disputar un solo minuto en partido oficial. Y eso que el Barça es el único equipo de LaLiga con el Valencia CF que está en tres competiciones, que Samuel Umtiti ha estado muchas semanas fuera por lesión y tampoco ha regresado en su mejor forma.

El FC Barcelona, según la última información que ofrece la emisora catalana RAC1, ya tiene decidido que no ejercerá la opción de compra de 25 millones que pactó en su día en la negociación de la cesión con Mateu Alemany. Ha fichado al joven francés Todibo y va tras el central del Ajax Matthijs de Ligt, no renovará por tanto a Vermaelen, incluso la continuidad de Umtiti está en entredicho y por supuesto no se quedará con Murillo. Un secreto a voces que parece ya confirmarse.

Esto significa que el 1 de julio Jeison volverá a ser jugador del Valencia CF a todos los efectos, con contrato hasta el año 2022. Por él se han pagado al Inter de Milán 12 millones de euros esta temporada, después de haber llegado cedido en el verano de 2017.

No es que el Valencia CF tuviera grandes expectativas de que el Barça pudiera quedarse con Jeison Murillo y pagar los 25 de la opción, pero los datos hablan por sí solos de la escasa aportación del jugador en estos tres meses en los que ha alternado grada y banquillo semana tras semana. A final de temporada, por tanto, el de Barranquilla estará de nuevo en el mercado, a menos que se produzca una situación inesperada y Marcelino no siga en el banquillo de Mestalla.

El club, además de Murillo, tendrá entonces otros cinco futbolistas con contrato en vigor, Garay, Paulista, Diakhaby, Vezo y Jorge Sáenz, recientemente fichado del CD Tenerife, con la opción de quedarse con Facundo Roncaglia que está cedido por el Celta. Y la idea es tener solo cuatro en la plantilla.