Marcelino: el Sevilla, las bajas y la cuarta plaza

Marcelino García Toral ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna este sábado y ha analizado todas las claves del encuentro ante el Sevilla, un partido que considera que no será definitivo en la lucha por la cuarta plaza y al que sus jugadores llegan "motivados" por hacer historia después de celebrar los actos del Centenario.



Esta es la rueda de prensa íntegra.

¿Tiene usted muy claro que la afición del Sevilla y el Sevilla les tienen muchas ganas?

No lo tengo claro, la afición del Sevilla anima mucho a su equipo de forma admirable pero no creo que tengan unas especiales ganas contra el Valencia, no tengo esa sensación. De todas formas sabemos que vamos a un campo difícil, ante un gran rival y una afición que apoya mucho a su equipo y nuestro objetivo es ganar. No vamos con otro objetivo que no sea ese.

¿Cree que puede afectar el cambio de entrenador del Sevilla?

No lo sé, ha afectado en que han tenido un cambio de estructura a nivel de juego, los dirigentes han decidido ese cambio, a mí me sabe mal por Machín porque siempre es un compañero que deja su profesión pero es una decisión en la que no tengo que entrar para nada. No sé si influirá positivamente o negativamente.

¿Es este partido definitivo?

Creo que no va a ser definitivo porque hay muchísima igualdad, hay muchos equipos implicados en la lucha por la cuarta plaza y con la cantidad de resultados que se están produciendo, tal como ya dije, creo que todo va a seguir sin decidir hasta los últimos partidos.

Viene una semana complicada, con tres partidos de LaLiga. ¿Ha pensado hacer rotación o ir con un equipo determinado?

Ahora vamos a intentar hacer el mejor once para ganar al Sevilla que es lo inmediato, tres días después tenemos otro partido y veremos cuál es el nivel de rendimiento y de recuperación de los jugadores que participen pero en ningún caso tengo decidido jugar con un once los dieciséis partidos que pueden quedarnos y que ojalá sea así porque en el quinto estaríamos muertos y sería una falta de respeto a los jugadores que nos han traído hasta aquí.

Coquelin y Sobrino se han lesionado en una semana limpia, sin partidos. ¿Por qué?

Porque entrenan, la semana pasada que no entrenamos y no se lesionaron. A partir del entrenamiento pueden surgir lesiones, entrenamos una intensidad alta. Sobrino venía con molestias en semanas anteriores hasta que hubo un momento que ha tenido que parar y en el caso de Coquelin no lo esperábamos porque en el primer entrenamiento una sesión no excesivamente exigente tuvo ese problema. Tenemos que pensar que se van a recuperar lo antes posible, no son lesiones graves y pronto estarán disponibles con el equipo.

¿Todo lo vivido por la celebración del Centenario le ha servido de algo a la plantilla?

Vivimos un momento histórico, de los más importantes en la historia del Valencia CF y yo en mi caso me siento un privilegiado por haber vivido este acontecimiento. Sobre el resto de futbolistas el único efecto que puede tener es motivarlos para ser parte de esa historia, tenemos la oportunidad de hacerlo y vamos a luchar con toda nuestra intención, esfuerzo y ambición para lograrlo en estos dos meses que quedan.

¿No está Piccini, sabe si va a poner a Wass o a Roncaglia en el lateral derecho?

Sí. Pondré a uno de los dos pero no lo puedo decir porque ni el propio jugador lo sabe. Me gusta respetar esa confidencialidad con el jugador y no me gusta que se entere por la prensa. Tengo bastante claro quién va a jugar.

¿Puede jugar ahí Gabriel Paulista?

No es una opción.