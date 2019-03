Rodrigo es la amenaza del Pizjuán

El Sánchez Pizjuán es tierra de Rodrigo Moreno. El hispano-brasileño rompió en la última visita el maleficio de catorce años sin ganar en el estadio del Sevilla. El Valencia estuvo catorce largas temporadas sin conocer la victoria en Nervión. La última vez que había ganado era en el histórico 0-2 del año del Doblete de 2004 con el que el equipo de Mestalla se proclamó campeón de Liga por última vez en la historia. Fueron trece desplazamientos al campo sevillista con un balance negativo de nueve derrotas y cuatro empates. Por suerte, el Valencia de Marcelino García Toral con Rodrigo a la cabeza y enfundado en la camiseta de la Senyera volvió a plantar la bandera en el Pizjuán.

El Valencia repitió su particular doblete con dos goles de Rodrigo y dos asistencias de Geoffrey Kondogbia. Fue el 10 de marzo de 2018. Sus goles sirvieron para dar golpe de efecto en LaLiga, devolver al Valencia el prestigio perdido, espantar los fantasmas del pasado y consolidar una cuarta plaza en la clasificación que ya no se escaparía. Marcelino, aunque no lo decía públicamente, sabía que su equipo volvía a la Champions. Ahora es momento de aferrase a ella a diez jornadas para la finalización del campeonato. Una derrota significaría una brecha casi insalvable de seis puntos más el gol-average. Es decir, 7 puntos a falta de solo 27 en juego.



Fue una tarde mágica

Aquel fue el primer doblete de Rodrigo en el Valencia. Nunca antes lo había hecho vestido de blanquinegro. Le sirvió para alcanzar los 12 goles y superar el mejor registro de su carrera que lo había conseguido con el Benfica en la temporada 2013/14 con 11 goles en 26 partidos. Al final de la temporada alcanzó los 19: 16 en Liga y 3 en Copa del Rey. Es su techo de momento. Este curso no empezó bien para Rodrigo: solo 2 goles oficiales con el Valencia desde agosto hasta diciembre: contra el Atlético de Madrid y el Eibar. Afortunadamente para el futbolista y para el equipo de Marcelino las cosas han cambiado en este 2019 y no es casualidad que las dos cosas vayan de la mano en estos primeros tres meses. Sus números se han disparado y Rodrigo encara el tramo final del campeonato en su mejor estado de forma. Desde enero ha marcado 9 goles y ha regalado 3 asistencias. Ha marcado al Getafe (3) en la Copa, al Krasnodar (2) en la Europa League y al Celta, Villarreal y Athletic en LaLiga. En total, 11 y sumando. Además, ya es el quinto jugador con más disparos (63) de la Liga por detrás de Messi (112), Suárez (76), De Tomás (69) y Griezmann (64).

Por si fuera poco, Rodrigo llega reforzado de sus actuaciones con la selección. Tiene galones de titular partiendo desde la banda derecha, abrió el marcador en Mestalla contra Noruega y tiene el honor de ser el único internacional que ha tenido minutos en los ocho partidos de la era Luis Enrique. El '19' llega lanzado a un escenario y ante un rival que le trae muy buenos recuerdos. Además de los dos goles en el Pizjuán, la temporada pasada firmó otro doblete de asistencias en Mestalla.



Contra su 'socio' Jesús Navas

Rodrigo se las verá las caras mañana con su socio en la selección. El valencianista y Jesús Navas formaron un banda derecha que tiene muchas papeletas de repetir en las próximas fechas de la Roja. Este domingo serán rivales en Sevilla. Rodrigo es la amenaza.