A Sevilla con Neto y Garay pero sin cuatro jugadores importantes

El Valencia CF viaja a Sevilla este sábado dispuesto a alimentar sus probabilidades de éxito en el esprint final por la cuarta plaza y Marcelino García Toral ya ha dado su lista de convocados para el encuentro en el Sánchez Pizjuán. El técnico asturiano se lleva a dieciocho hombres que son los siguientes: Neto, Cristian Rivero, Wass, Roncaglia, Garay, Gabriel Paulista, Diakhaby, Lato, Gayà, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler, Ferran Torres, Cheryshev, Guedes, Rodrigo, Santi Mina y Gameiro.

No ha sido una semana cualquiera, ha sido más bien movida. En los últimos días el Valencia CF ha recuperado a dos jugadores como Neto y Garay —dos pilares sobre los que se sustenta el equipo— y ha perdido a otros tres futbolistas por el camino. Lo más llamativo es que esta situación se ha producido sin necesidad de jugar ningún partido. Marcelino no ha podido incluir en la lista por motivos médicos a Coquelin —unas molestias en los isquiotibiales—, Sobrino —una lesión en el gracilis– ni a Jaume Domènech, que este sábado ha sufrido una gastroenteritis.

"Se han lesionado porque entrenan, la semana pasada que no entrenamos y no se lesionaron. A partir del entrenamiento pueden surgir lesiones, entrenamos una intensidad alta. Sobrino venía con molestias en semanas anteriores hasta que hubo un momento que ha tenido que parar y en el caso de Coquelin no lo esperábamos porque en el primer entrenamiento una sesión no excesivamente exigente tuvo ese problema. Tenemos que pensar que se van a recuperar lo antes posible, no son lesiones graves y pronto estarán disponibles con el equipo", expresaba Marcelino en sala de prensa.

A estos tres se suma además Cristiano Piccini, que volvió de su periplo con la selección italiana con una lesión en la zona del gemelo y el sóleo de la pierna izquierda y cuya participación ante el Madrid tampoco está garantizada. El Valencia CF ha perdido a cuatro futbolistas en los últimos siete días, sin lugar a dudas una de las semanas más movidas del campeonato.



La lista de convocados