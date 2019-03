"Cambiar las dinámicas es muy difícil y estos jugadores lo han hecho"

Marcelino García Toral se muestra encantado con la magnífica racha de récord del equipo tras lograr una nueva victoria frente al Sevilla FC en el estadio Sánchez Pizjuán. Estas fueron sus palabras tras el choque:

Importante victoria en el Sánchez Pizjuán. ¿Qué supone la victoria?

Esta victoria supone tres puntos en una dura lucha, para nosotros ganar aquí era muy buen resultado, empatar era regular y perder era un mal resultados, pero nada definitivo, pero hemos tenido el trabajo y el esfuerzo para ganar. Ha habido un tiempo para cada equipo. En el primer tiempo hemos sido superiores y en el segundo ellos, pero no por demérito nuestro, ellos en su campo son un equipo poderoso, y hemos podido hacer el 0-2 en contraataques con ventajas, pero el Sevilla nos apretó mucho, con el Mudo Vázquez tuvieron un juego entre líneas que nos dio problemas y estoy muy satisfecho del sacrificio y del juego del equipo en el primer tiempo y el esfuezo del segundo tiempo y por supuesto del resultado.

¿Qué pasó en la segunda parte?

Era muy importante el partido, en el segundo tiempo nos faltó tener más el control del balón y darle continuidad, perdimos pases en salidas que hubieran supuesto superioridades, pero es que el rival apretó mucho. En las primera fase del segundo tiempo hubo contras a un lado y a otro y ellos dominan el contraataque, la afición además se volcó con ellos y los llevaron en volandas, pero para mí fue más mérito del rival que demérito nuestro. Es un partido así es difícil dominar los 90 minutos, nosotros aprovechamos el gol y defendimos muy bien. Neto ha hecho muy buen partido pero sin ocasiones muy claras.

¿Es trabajable que el equipo proteste como hacen los jugadores del Sevilla?

Tenemos nuestras virtues y hay que mejorar en otras facetas, pero para mi el fútbol es juego, no soy especialmente convincente ni constantes en estar pendiente de esas cosas, eso sale del futbolista. El penalti a nuestro favor fue claro y el resto de jugadas para mí es imposible verlas.

¿Qué le pasó a Guedes? Os vimos salir tarde del descanso... ¿Pasó algo?

Nos hemos tirado a puñetazos en el vestuario... (bromea)

16 partidos sin perder. Esto habla solo de la constancia del equipo.

16 empates y 16 partidos sin perder, debe se nuestro numero, el equipo es muy competitivo, en Liga estamos muy penalizados lo digo una y mil veces, estamos muy penalizados porque somos un equipo que a nivel de goles a favor podríamos tener los numeros del año pasado... pero el equipo compite, siempre lo hace y estoy francamente sastisfecho y orgulloso y agradecido al comportamiento de esta plantilla antes y ahora. Haber cambiado la dinámica de octubre-noviembre es muy difícil y estos jugadores lo han logrado.

¿Se imaginaba una remontada en la clasificación como esta?

Yo siempre soy optimista y ambicioso, por que si no lo eres no lo transmites, los datos que manejábamos era que los resultados no iban acorde con lo que demostraba el equipo, pero en el fútbol ganas si metes un gol más que el rival. El Sevilla puede decir que mereció como mínimo el empate, pero nosotros hubo muchos partidos que merecimos más que el empate.

¿Cómo vio esa última jugada polémica en el área?

No he visto las acciones, a mí me dice el futbolista que no es y tengo que creer a mi jugador.