Lolo Pla y Emilio Bernad sacan al Mestalla del descenso

El Valencia Mestalla salió del descenso 21 jornadas después tras imponerse a uno de sus rivales directos por la salvación, el CE Sabadell. Tras un aciago camino de muchos meses encadenando varapalos e injustos resultados, los blanquinegros sonríen de nuevo haciéndose fuertes atrás y recuperando la tranquilidad.

El efecto Chema Sanz es una realidad, diez puntos de los últimos doce han supuesto un sprint para un equipo que, al fin, se ve en la zona de permanencia. Desde la fortaleza defensiva y trabajando con un bloque compacto dejaron la portería a cero en un escenario que ha disfrutado de la Primera División. La estelar actuación de Emilio Bernad bajo palos tiene buena parte de culpa de ello.

El guion de partido fue bastante similar al del primer equipo en el Sánchez Pizjuán. Los de Sanz fueron mejores en la primera parte y buscaron la meta rival con mayor ahínco que los arlequinados. A pesar de que la primera ocasión del partido tuvo un claro tinte blanquiazul, la más clara llegaría a los veinte minutos de encuentro por mediación de Fran Navarro, cuyo remate se marchaba rozando el poste.

Cerca del descanso el filial sufriría un percance en forma de lesión, ya que Vicente Esquerdo se marchaba sustituido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza que le generó un importante mareo. Pablo Jiménez sustituía al de Calpe, que volvía a la titularidad a causa de la baja de Sito.

Pese al mal trago, el sabor de boca con el que el Mestalla se iba a ir a vestuarios no podía ser más dulce. El Sabadell cometía unas manos dentro del área y un enrachado Lolo Pla no perdonaría desde los once metros, gol psicológico para dar un paso gigantesco al frente.



Bernad, espectacular

La segunda parte, de dominio más bien local, tuvo un nombre propio: Emilio Bernad. El portero valencianista, que suplía a Cristian Rivero, se hizo enorme bajo palos para parar absolutamente todo lo que le llegó, empezando por un penalti a los tres minutos de la reanudación que perfectamente podía haber cambiado el signo del encuentro.

Tocaba sufrir y el equipo lo tenía claro. Bien replegado y buscando el contragolpe, los de Chema Sanz se defendían con uñas y dientes ante las acometidas blanquizules. Especialmente clara fue la ocasión de Néstor Querol cerca del 70 ajustando al palo un esférico que Emilio detendría de nuevo. Tras el susto, otra buena gestión defensiva de los valencianistas en el tramo final le acabó dando la victoria más buscada.



Ficha técnica:

0. CE Sabadell: Roberto; Pedro Capó, Pajarero, Migue, Josu; Delmonte, Adri (Antonio, Domínguez 75'), Ángel, Edgar; Néstor Querol (Jandro, 83') y Gato (Pol Ballesteros, 53').

1. Valencia CF Mestalla: Emilio Bernad, Pascu, Fernando Román, Javi Jiménez, Guerrero, Miki Muñoz, Álex Corredera, Sebas Moyano (Guillem Molina, 79'), Esquerdo (Pablo Jiménez, 40'), Lolo Pla (Hugo Guillamón, 90') y Fran Navarro.

Gol: 0-1. M. 45: Lolo Plá, de penalti.

Árbitro: Eiriz Mata, del colegio gallego. Amonestó al local Pajarero (M. 86), y a los visitantes Miki Muñoz (M. 42), Pascu (M. 64) y Adrià Guerrero (M. 77).

Incidencias: Partido de la trigésimo primera jornada del Grupo tercero de Segunda B, disputado en el estadio Nova Creu Alta.