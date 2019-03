El Valencia Femenino se estrella contra la madera

Lluvia y frío acompañaron la disputa de un partido que comenzaba con juego directo por parte de ambos equipos. El Rayo Vallecano golpeaba primero: 0-1 en el minuto 12; gol de cabeza de Sáez. El Valencia CF Femenino debía intentar tomar el dominio del juego frente a un correoso rival.

Las de Óscar Suárez buscaban llegar al área de Ana con el balón controlado. Las de Irene Ferreras preferían probar con balones largos hacia Sheila y Altuve. Se alcanzaba la primera media hora de choque. En el minuto 35, Sandra veía como su chut directo de falta, desde 35 metros, era repelido por el larguero, que evitaba el empate.

Las blanquinegras atacaban sobre todo por banda derecha, con Débora G. como principal arma, provocando habituales córners a favor. Aunque estos no estaban teniendo la recompensa del gol. Premio que sí se celebraba en tiempo añadido con el tanto de Jucinara. La brasileña, con un zurdazo desde 30 metros, ponía el 1-1 antes del descanso.

La segunda parte arrancaba con dos conjuntos que no se conformaban con el reparto de puntos. La primera oportunidad clara la tenía Débora G. en el minuto 53, pero su remate no cogía portería por poco. Las valencianistas apretaban en un duelo intenso y las rayistas respondían. En el 64, las visitantes casi lograban el 1-2.

El enfrentamiento, cuando faltaban 20 minutos para el final, tenía visos de resolverse a los puntos. El VCF Femenino, con Sandra y Carol a los mandos, buscaba el pase de gol a Mari Paz y Aedo. La chilena casi cazaba un centro de Lombi en el minuto 79. Uno después Ángeles adelantaba de nuevo a las franjirrojas.

En el minuto 84, un remate de cabeza de Mari Paz golpeaba el travesaño. Las de Óscar SuárVCFez no se rendían. Ansiaban el empate de nuevo. En el 90, un trallazo de Sandra era escupido por el poste derecho. Las nuestras no cesaban en el empeño, pero el luminoso no iba a variar y la árbitra señalaba el final con 1-2.

Ficha técnica:



1 - Valencia CF: Vreugdenhil, Jucinara, M. Ortiz (Aedo, min.61), Cubedo, Flores, S. Medina (Lombi, min.66), Carol, Sandra, Débora G., Coleman (Ale, min.79) y Mari Paz.

2 - Rayo Vallecano: Ana, Pilar García, Naima (Silvia Pérez, min.61), Ponciano (Ángeles, min.69), Sheila, Auñón, Altuve (Oviedo, min.86), Sáez, Perarnau, Andújar y Eva Masdeu.

Goles: 0-1, Sáez (min.12); 1-1, Jucinara (min.45); 1-2, Ángeles (min.80).

Árbitras: Principal, Beatriz Arregui (CT Vasco); Asistente 1, Naomi Bellido (CT Andaluz); Asistente 2, Ane Asla (CT Vasco). Tarjeta amarilla para Altuve (min.45), Andújar (min.48), Perarnau (min.93), Auñón (min.94) y Pilar García (min.97).

Incidencias: partido correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Iberdrola 2018.19, celebrado en el Estadio Antonio Puchades, ante 300 espectadores.