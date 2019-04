Un jugador del Getafe ´llora´ por la victoria del Valencia CF en Sevilla

En el Getafe no parecen haber digerido bien la derrota del pasado fin de semana ante en Leganés en su propio estadio combinada con la victoria del Valencia CF en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla.



El equipo de Marcelino se ha puesto ahora a tres puntos de los de Bordalás a falta de nueve partidos para que finalice el campeonato y tiene el golaveraje a favor porque ganó en Getafe 0-1 y el partido de Mestalla terminó empate a cero. Y todo, después de que el presidente del Getafe, Ángel Torres dijera la semana pasada que muy mal lo tienen que hacer para no estar la temporada que viene en competición europea.



Pues bien, un jugador del Getafe, concretamente Vitorino Antunes, ha hecho un comentario en redes sociales del que se puede concluir que está nervioso por la marcha del Valencia CF o que todavía no ha terminado de digerir y aceptar la eliminación en Copa del Rey en Mestalla. Antunes ha respondido en twitter al periodista valenciano Kike Mateu que había dicho esto: "Sin simular también se puede mantener una ventaja y ganar. Felicidades a Pelegrino y su Leganés por demostrárselo en el Coliseum al Getafe de Bordalás (Pichu Cuellar no computa en este tweet por razones obvias). La pelea champions se abre más que nunca".



Ante lo que Antunes responde: "Y con penaltis no pitados en contra también se puede ir subiendo en la tabla venga ya....saludos". En clara referencia a la jugada que los futbolistas del Sevilla reclamaron en los minutos finales entre Gayà y Gonalons.





