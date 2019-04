Comunicado de la Curva sobre el reparto de entradas

La Curva Nord ha emitido un comunicado oficial anunciando su disconformidad con la distribución de entradas para la final de Copa del Rey el próximo 25 de mayo ante el FC Barcelona en Sevilla, que ha hecho público el Valencia CF este martes. Como medida de protesta, anuncian el "cese indefinido de la animación por parte de CN10".

Este es el comunicado

Hace varios meses mostramos nuestro descontento públicamente con el trato que estábamos recibiendo por parte del club, con prohibiciones de tifos, banderas, pancartas, cambios en la organización de viajes etc. Con esto pretendíamos una reacción de alguien del club que cambiara la situación, y volvimos a tender la mano al club para reconducir las cosas por el bien de todos, incluso lo hicimos en persona en la misma Junta de accionistas, dónde les pedimos una reunión para encontrar una solución entre todos y simplemente se nos ignoró. Esta ha sido la postura del club durante estos meses, ignorar el tema y seguir con sus trabas.

Aún así, seguimos animando al equipo, sin dejarles de lado, ni a jugadores ni al escudo, porque el VCF es nuestra razón de ser, y está por encima de todo. Pero lo que ya no podemos tolerar es el trato discriminatorio que hemos sufrido en el reparto de entradas a colectivos para la final de Copa en Sevilla, dejándonos totalmente de lado y dejando a un colectivo de más de 1000 socios como es la Curva sin una sola entrada. Entendemos que el VCF necesita animación organizada, coordinada y constante en la final de Copa como ha sido gracias a CN10 durante toda la temporada y que es lo lógico y normal. No pedimos un trato de favor o de privilegio respecto al resto de socios, jamás lo hemos hecho, pero si que se valore nuestro apoyo incondicional en el temporada a la plantilla en Mestalla y desplazamientos incluso por Europa, por ello un número aceptable de entradas y agrupadas en un mismo sector debería haber sido valorado por el club y concedido a CN10, por supuesto pagando el precio íntegro de cada una de lasentradas concedidas, bajo ningún concepto hemos pretendido ir por la cara ni nada por el estilo.

No podemos pasar por alto que Anil asegurara que ni Agrupación ni CN10 íbamos a recibir más entradas para desplazamientos, algo que aceptamos y a lo que nos adaptamos aunque supusiera una dificultad organizativa, y cuando se llega a una final, esto cambie pero sólo para algunos, y reciba entradas únicamente quien sea amigo de Anil y no todos los colectivos. No entendemos como por el mero hecho de una firma en un convenio con el club, otros colectivos como la Agrupación de peñas hayan conseguido un porcentaje desproporcionado de entradas sin más mérito o valoraciones ajenas que un documento, y sin embargo no se tenga en cuenta la animación incondicional durante 90 minutos cada partido en Mestalla o los viajes por España y Europa. Además muchas de las entradas de la Agrupación de peñas van a ir destinadas a no abonados del VCF por el único hecho de ser miembros de alguna peña cualquiera, lo que también nos hace poner en duda el criterio de fidelidad del club.

Por todo lo anterior y tras otras situaciones anteriores con la presidencia del club como la prohibición de tifos de forma arbitraria e injustificada, comunicamos el cese indefinido de la animación por parte de CN10, lamentamos esta decisión al renunciar a lo que nos mueve y sentimos como es animar a nuestros colores donde sea y cuando sea, pero este nuevo desplante, falta de respeto e interés por parte del club hacia nosotros ante una cita tan importante como una final no nos deja otra opción, ni otra forma de mostrar nuestro descontento y desilusión ante los que una vez más toman decisiones en nuestro club sin pensar en una parte de la afición a la que desde hace tiempo marginan y cuestionan. AMUNT VALENCIA.