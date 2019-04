F. C.

El conflicto por las entradas de la Copa entre Valencia CF y Curva Nord F. C.

Curva Nord anunciaba este martes a través de un comunicado su disconformidad con la distribución de entradas para la final de la Copa del Rey y como medida de protesta el «cese indefinido de la animación por parte de CN10», a pocas horas de un partido como el del Real Madrid en Mestalla. En el escrito se argumenta que «lamentamos esta decisión al renunciar a lo que nos mueve y sentimos como es animar a nuestros colores donde sea y cuando sea, pero este nuevo desplante, falta de respeto e interés por parte del club hacia nosotros ante una cita tan importante como una final no nos deja otra opción».

Desde hace tiempo el colectivo lleva mostrando su descontento en cuestiones como la prohibición de tifos, banderas, pancartas, los desplazamientos y ahora el hecho de que el club sí ha concedido un cupo a otros colectivos como la Agrupación de Peñas y la Asociación del Pequeño Accionista. En ese comunicado, Curva Nord manifiesta que "lo que ya no podemos tolerar es el trato discriminatorio que hemos sufrido en el reparto de entradas a colectivos para la final de Copa en Sevilla, dejándonos totalmente de lado y dejando a un colectivo de más de 1000 socios como es la Curva sin una sola entrada".

Este es el comunicado íntegro de Curva Nord sobre el reparto de entradas

En este sentido el Valencia CF argumenta que todos los abonados de la Grada Joven de animación que cumplan con los criterios establecidos (al menos 5 años de antigüedad con cualquier tipo de abono, no solo el de Grada Joven, y 23 partidos de fidelidad esta temporada) entrarán en el sorteo en las mismas condiciones que el resto y tendrán sus posibilidades ce conseguir entradas para la final. Respecto a la asistencia a Mestalla, según los datos de que dispone el Valencia CF la media esta temporada en la grada de animación es sensiblemente más baja que en el resto del estadio, un 70% por un 81% de ocupación de asientos por partido. Y eso que el precio medio del abono en la misma es de solo 158 euros por 322 el resto de asientos de Mestalla, es decir, la mitad.

Dejando al margen partidos de máxima expectación como Barcelona, Juventus o Manchester, la asistencia en la Grada Joven caería hasta el 66% mientras en el resto del estadio se mantiene en un 80%. En el partido de la Copa ante el CD Ebro solo activaron su abono un 37% de aficionados en dicha grada, mientras el resto de asientos se ocuparon en un 60%, siempre según datos de asistencia oficiales registrados por el Valencia CF.

Hay que tener en cuenta que los abonados de la Grada Joven, incluidos los mayores de 35 años, pueden ceder su abono en aquellos partidos en que no puedan asistir a través de la página web del club, con el único requisito de que sea dicha cesión sea para aficionados que tengan entre 18 y 25 años.

Este martes el Valencia CF recibió una nota dirigida por la Curva Nord CN10 en la que solicitaba la cantidad de 300 entradas para la final de la Copa de Sevilla con el fin de distribuirlas entre sus socios. El club no accedió a esta petición por diferentes motivos, entre ellos que CN10 es una asociación que no está oficialmente constituida como peña del Valencia CF y que no existe acuerdo alguno firmado entre las partes. Posteriormente se hizo público el comunicado anunciando el cese indefinido de la animación.