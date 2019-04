Marcelino sobre Guedes, el Real Madrid y los fichajes de Roncaglia y Cheryshev

El entrenador del Valencia CF ha analizado antes del entrenamiento de este martes el partido que enfrentará en Mestalla al Valencia CF y el Real Madrid, aunque también ha respondido a cuestiones como el cambio de Guedes en Sevilla o la posibilidad de que el club se quede en propiedad con futbolistas como Cheryshev y Roncaglia. Estas son las preguntas y sus respuestas:

¿Es bueno que el Madrid venga desconectado o tenso?

El Madrid cada partido tiene la obligación de ganar y competir al máximo nivel porque así lo dice la historia y luchará por quedar lo más arriba posible, ganar al Valencia siempre es un resultado de prestigio así que esperamos la mejor Madrid. Hicieron rotaciones contra el Huesca, y va a ser un partido difícil porque es un equipo que está plagado de extraordinarios futbolistas.

¿Puede recuperar a los lesionados?

Coquelin y Sobrino seguro que no y Piccini es duda, veremos después la decisión que tomamos finalmente.

¿Qué no le gustó de Guedes y qué espera de Guedes?

Me gustó que el Valencia ganó en Sevilla en partido muy importante basado en un gran trabajo de todo el equipo, el entrenador tomo decisiones para intentar conseguir los mejores resultados posibles. Guedes trabajó lo mejor que le salió y el entrenador toma decisiones, es un gran futbolista, hay que recordar que viene de lesiones, de una temporada irregular porque nunca pudo alcanzar su máximo nivel de forma regular, estuvo enfermo con la selección de Portugal, cuatro o cinco días en cama sin poder entrenar y espero que esté disponible para este partido y los sucesivos, con irregularidades, porque es un chico joven que viene con dificultades a lo largo de la temporada pero seguro que ofrecerá rendimiento en lo que queda de competición.

La Curva Nord no animará en Mestalla. ¿Qué le parece?

Me pilla de sorpresa, no conocía los datos, estoy más pendiente de lo que es le equipo, y el análisis contra el Madrid, son cosas que no cabe duda que la Curva es muy importante para los futbolistas igual que el resto del estadio, es para mí es difícil entender jugándonos tanto que hay una división entre la afición con el quipo, pero cada uno sus razones tendrá y son respetables, pero todo lo que nos sea unión no es beneficioso, estuvimos en Sevilla y vimos de que es capaz de que es un equipo con una afición entregada, los jugadores sacaban fuerzas de donde las haya, y en Mestalla la Curva Nord y el resto del estadio nos han empujado en momentos de dificultad , nosotros intentaremos trabajar al máximo para lograr la victoria, pero la unión es muy importante, yo diría que determinante y decisiva en lo que nos queda de competición.

¿Asusta el Real Madrid con Zidane o no tanto?

El Madrid y todos los equipos van en función del nivel de los jugadores, los entrenadores ponemos herramientas para optimizar el rendimiento de cada uno, pero estos jugadores han ganado 9 de 14 títulos y eso demuestra el grado de identificación del cuerpo técnico y su plantilla, pero yo lo voy a temer igual al Madrid con un entrenador o con otro, pero es evidente que el Madrid y Zidane han formado un tándem muy victorioso.

¿Va a jugar Parejo? ¿Puede alcanzar el Valencia el objetivo de la Champions en Liga?

Estamos pendiente del último entrenamiento para valorar la situación de cada futbolista porque hace 48 horas que hemos acabado el partido. Nuestro principal objetivo desde principio de temporada es colocarnos cuartos, es muy difícil porque este año añadimos la Champions, es muy difícil porque tuvimos un inicio de temporada muy irregular y es muy difícil porque tres puestos están asignados a tres clubes que están a un nivel superior al resto, y solo queda una plaza libre para muchos equipos, entonces prácticamente el techo y el suelo están en el mismo lugar pero intentaremos con todas nuestras fuerzas ese cuarto puesto.

¿Hará rotaciones contra el Madrid?

Veremos, algún cambio seguro que haremos, pero es importante el entrenamiento de esta tarde y mañana por la mañana decidiremos el once con el que nos vamos a enfrentar contra el Madrid.

¿Cuál es su opinión sobre el futuro de los cedidos Cheryshev o Roncaglia?

Estoy muy satisfecho con ambos, igual que con el resto de la plantilla, pero ahora mismo tenemos situaciones que prevalecen en la atención, estimar si estos jugadores van a seguir lo haremos al final de temporada, una vez acabada la misma haremos un análisis, ver las posibilidades reales, la disponibilidad del club para hacerlo, la disposición de los propios futbolistas y los equipo propietarios de sus derechos y entonces tomar una decisión final, pero estamos muy satisfechos con lo que aporta a nivel de rendimiento y comportamiento de Cheryshev desde que llegó y lo mismo pasa con Roncaglia, ha tenido una aparición desde enero muy rápida en cuenta a adaptación y muy buena en cuanto a rendimiento.