Marcelino opina sobre la Curva y pide unión

La Curva Nord ha anunciado el cese de la animación en Mestalla tras haber sido excluída como colectivo en el reparto de entradas para la final de la Copa animará en Mestalla, ¿qué le parece? Es la pregunta que le realizaron a Marcelino García horas antes del partido ante el Real Madrid. El técnico, que otras veces se ha manifestado en favor de la importancia de la grada de animación en los partidos, explicó que para él es difícil entender la situación que se va a dar en este final de temporada.

"Me pilla de sorpresa, no conocía los datos, estoy más pendiente de lo que es le equipo y el análisis contra el Madrid. No cabe duda que la Curva es muy importante para los futbolistas igual que el resto del estadio, para mí es difícil entender jugándonos tanto que haya una división entre la afición con el equipo, pero cada uno sus razones tendrá y son respetables, pero todo lo que no sea unión no es beneficioso", afirma el asturiano.

"Estuvimos en Sevilla y vimos de qué es capaz un equipo con una afición entregada, los jugadores sacaban fuerzas de donde las había, y en Mestalla la Curva Nord y el resto del estadio nos han empujado en momentos de dificultad. Nosotros intentaremos trabajar al máximo para lograr la victoria, pero la unión es muy importante, yo diría que determinante y decisiva en lo que nos queda de competición", es el mensaje de Marcelino.