Mijatovic: "Si gana el Real Madrid, mejor"

En Madrid le llaman el 'héroe de la séptima' por aquel gol en fuera de juego que le dio la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la final de la Copa de Europa; aquí le han llamado casi de todo. Poco le importa, Pedja Mijatovic, a pesar de lo reciente que están los actos del Centenario del Valencia CF a los que asistió como invitado, ni siquiera tuvo la deferencia de concederle al equipo de Marcelino el beneficio del empate en una entrevista que mantuvo con el programa El Larguero.

Allí le preguntaron por muchas cosas del Madrid, por supuesto, y cuando le pidieron un resultado para el partido de esta noche en Mestalla no es que dudara, sino todo lo contrario. "El Madrid tiene que terminar bien la temporada y el Valencia llega muy bien, yo pondría un 2, aunque mi corazón está también en València. Han mejorado mucho y son un equipo incómodo. Quiero ver un buen partido y si gana el Madrid mejor", son las palabras del que fue jugador del Valencia CF, club en el que jugó tres temporadas y estuvo a un partido de alcanzar dos títulos, la Copa 94/95 y la Liga 95/96.

Mijatovic: "Ahora entiendo el enfado de la afición del Valencia CF"

Pedja hizo un repaso a la temporada del equipo de Florentino Pérez y habló mucho del regreso de Zinedine Zidane y las decisiones que va a tomar de cara al futuro, más que para lo que resta de temporada en la que se quedó hace tiempo sin objetivos. Llaman la atención sus palabras sobre Gareth Bale, que esta noche todo a punta a que será titular en Mestalla: «Es un jugador que siempre me ha gustado. Creo que si está al cien por cien marca la diferencia, pero en estas temporadas no se ha adaptado muy bien y creo que él mismo tiene deseo de marcharse. Uno no puede dejar marchar a un jugador así si no tiene un recambio. No cae bien a la afición y eso es algo complicado».

En cuanto a recambios habló cobre posibles fichajes como Pogba o Hazard: «Si Zidane habla así de Pogba es porque le gusta y mucho. Veremos si puede o no ser, tiene ganas de tenerle y entrenarle. Es un jugador atípico de los que el Real Madrid ha tenido, con buena llegada, va muy bien por arriba, muy bueno técnicamente y el mejor del United y eso le llama la atención a Zidane que, además es francés. Si le gusta tanto, estoy seguro de que el Madrid hará todo lo posible por traerlo. Y Hazard puede convivir con los demás. Tener dos o tres jugadores buenos en una posición no es malo. Depende de la idea de juego que tenga el entrenador. A Zidane siempre le ha gustado».

A Pedja también le preguntaron por la titularidad ante el Huesca del hijo de Zidane y admitió que la noticia «me sorprendió, pero no mucho. Al final es el tercer portero del Madrid y tiene que tener oportunidad de jugar. Me pareció muy bien, lo que pasa que se llama Luca Zidane y ese es el problema, aunque para mí no, yo haría lo mismo».