Ezequiel Garay, autor del segundo gol del partido frente al Real Madrid, habló para los micrófonos de beInSports al término del encuentro:

Victoria importante.

Ellos tuvieron más el balón pero no nos crearon ocasiones claras, llegaban a banda y centraban y nada, defendimos muy bien, para ganar a estos rivales hay que hacer un partido completo y lo hicimos.

El equipo hizo una segunda fase de la primera parte muy buena.

Tuvimos unos minutos muy buenos, teníamos al Madrid en su arco, tuvimos ocasiones para convertir, pudimos, pero nunca puedes desconcentarte, hay que estar concentrado porque en cualquier momento te hacen un gol.

¿Se podía escapar?

No porque ellos llegaban pero no hacían ocasiones, Neto no tuvo ninguna salvo el gol que no puedo hacer nada, este equipo sigue por el buen camino y va a pelear por la cuarta plaza.

El gol.

Era un jugada ensayada del entretiempo, salió bien y sirvió para llevarnos el resultado.

Gol contra el Madrid otra vez.

Es la ley del ex, pero contento por el trabajo del equipo y el resultado que hemos conseguido y ahora a pensar en el próximo partido.