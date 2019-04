Las fechas clave para el reparto de entradas para la final

El primer sorteo de entradas para la final de la Copa del Rey se celebrará el 17 de abril y serán 7.000 el número de entradas que se sortearán entre los cerca de 12.500 abonados con un mínimo de 5 años de antigüedad (desde la temporada 14/15) y que hayan asistido al menos a 23/26 partidos en la presente campaña (85% de asistencia). Este es el primer criterio que ha establecido e Valencia CF para la distribución de las localidades y se tomarán como referencia todos los partidos disputados por el equipo en Mestalla hasta el Derbi del próximo 14 de abril frente al Levante UD.

Al menos un 55% (7.000 de los 12.500) podrá acceder a una de las localidades, que estarán distribuidas equitativamente entre las zonas disponibles. Un día después habrá un segundo sorteo en el que entrarán todos los abonados que cumplan al menos uno de los dos criterios anteriores, un mínimo de 5 años de antigüedad o haber asistido al menos a 23/26 partidos de la actual temporada. En este grupo, de cerca de 25.000 abonados, estarán incluidos aquellos a los que no les haya correspondido entrada en el primer sorteo. El club no especifica el número de entradas que se sortearán en este segundo sorteo aunque podría ser similar al anterior, otras 7.000 entradas.

Aunque el sistema de la Federación Española no permitirá la compra definitiva de las entradas hasta después del 30 de abril, el Valencia CF pondrá a disposición de sus aficionados una herramienta para que puedan reservar y pagar sus entradas antes de dicha fecha. Así, la compra online para los que tengan la suerte de conseguir entrada en ambos sorteos, 17 y 18 de abril, podrán reservar y comprarlas durante los días 23 y 24 de abril y 25-26 de abril. Los listados de abonados seleccionados en ambos sorteos serán publicados en la APP oficial del VCF y el resto de medios digitales oficiales del club.

El club mantiene que el principal objetivo es que como mínimo el 85% de las 21.400 entradas disponibles sean disfrutadas por sus abonados, quienes podrán acceder a una por persona a través de los diversos cauces. En este sentido, hay que tener en cuenta que en estos dos sorteos no entran el total de las 21.400 localidades, hay que descontar por un lado las 3.210 que el club ha decidido que distribuya directamente la Agrupació de Penyes y otras 642 la Asociación del Pequeño Accionista, colectivos a los que el club ha trasladado que cumplan en la medida de lo posible con el 85% para abonados del Valencia CF. Aquí habría que descontar un número indeterminado de entradas que el propio club se queda para sus compromisos (patrocinadores, instituciones, primer equipo, ex jugadores, Academia, Fundació y empleados).

En el caso de que a un abonado le toque entrada en el sorteo y no esté interesado en ir a la final, no tiene que hacer absolutamente nada, el procedimiento es simplemente no efectuar la compra. Por otro lado, en caso de no poder recoger la entrada en los días citados, el club no permite su recogida otro día, pero sí ofrece como opción la posibilidad de que sea otra persona la que acuda en su lugar con el justificante de la compra de la entrada y el DNI o fotocopia del titular del abono que haya sido agraciado con la misma.

El Valencia ha aclarado que la recogida de entradas en taquillas, de acuerdo conlos plazos establecidos por la RFEF, se podrá efectuar entre el 30 de abril y el 14 de mayo. Con el fin de evitar colas y generar la mayor comodidad posible entre los abonados, el club informará con suficiente antelación para que quienes hayan adquirido su entrada puedan acudir de un modo escalonado a recogerla.