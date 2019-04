El Valencia CF avanza imparable hacia la Champions

Quintos y con la Champions a un punto (consulta la clasificación). Victoria plácida del Valencia CF sobre el Real Madrid (2-0) para confirmar que a falta de ocho jornadas por disputar el conjunto de Marcelino avanza imparable hacia la cuarta plaza. La temporada empezó torcida pero el equipo tiene personalidad y argumentos suficientes para aferrarse a un clavo ardiendo, destrozando récords que ningún Valencia CF ha sido capaz de superar en las últimas 77 temporadas –nunca en su historia el Valencia CF había alcanzado 17 jornadas sin perder– y redefiniendo incluso el historial de Marcelino, que logra su primera victoria como valencianista a un 'grande'. De nada servía el empate y el Valencia CF interpretó el guion a la perfección, negando cualquier camino a los blancos y saliendo a toque de corneta hacia la portería de Keylor, imponiendo la ambición por llegar a la Champions sobre el 'Operación Triunfo' de los madridistas, descarrilados de todos los torneos habidos y por haber y centrados en convencer a Zidane de su valía para la próxima temporada. Guedes y Garay anotaron los goles para el Valencia CF y Benzema hizo el 2-1 definitivo en el descuento.

Tomó la iniciativa el equipo de Zidane mietras Mestalla apretaba ante el silencio de la Curva, que registró lleno de asistencia pero permaneció callada a modo de protesta por el reparto de las entradas para la final de Copa. El estadio lanzó un mensaje directo a la grada de animación: no se puede dejar de acompasar al equipo en un partido lleno de alicientes. Mestalla dio la talla. Lo tenía claro. Incluso llegó a cantar "Curva vete ya" a lo que el fondo sur respondió con "Anil, canalla, fora de Mestalla". La 'guerra' acaparó el protagonismo en un primer tramo sin ocasiones pese a que Marcelino apostó por un once sin rotaciones, con la única variación respecto a Sevilla de Diakhaby por Gabiel Paulista –obligada por motivos médicos– y a que tampoco se guardó nada el Madrid, con Marcelo, Asensio, Kroos, Modric, Benzema, y compañía sobre el césped.

A la media hora de juego aceleró Gayà por la izquierda en la primera internada del Valencia CF y su centro tocó en Ramos. Mestalla pidió manos del capitán madridista pero Latre concedió córner y a la salida del saque de esquina, balón a Guedes. El luso ajustó con rosca al primer palo y puso por delante al Valencia CF y el tanto desató al conjunto de Marcelino, que lo intentó con una incorporación de Soler, un disparo desde media distancia de Kondogbia y otro de Rodrigo. El Madrid, grogui, estaba muy incómodo en Mestalla y el Valencia CF, lejos de retirarse como en el Pizjuán, inclinó el campo hacia la portería de Keylor con la intención de resovler la contienda antes del descanso. Tras el intervalo se encendió el motor de Mestalla. La Curva volvió a animar y la diferencia es sustancial. El Valencia CF no bajó el ritmo en la segunda mitad, tratando de descoser al contragolpe a los blancos, y de no ser por Keylor Navas, que le desbarató un mano a mano con el culo a Soler, hubiera caído el segundo.

Merecía el gol el Valencia CF, muy cómodo en la presión mientras acumulaba llegadas contra la portería del costarricense. Y el Madrid, con cuentagotas. Salvo una aproximación de Kroos en la primera mitad, apenas generó peligro hasta el minuto 55, cuando Marcelo probó el agarre de los guantes de Neto con un zurdazo desde la frontal. Sellaba todas las vías el Valencia CF, al que no se le hacía ni mucho menos largo el encuentro. Cuando no era Soler era Guedes el que salía en ataque directo, y cuando no, Rodrigo, cuyo disparo salió lamiendo el palo izquierdo de la portería de Keylor. Cuando uno no se juega nada, eso se nota. La ambición del Madrid es individual. Cada contragolpe local levantaba más de 40.000 almas en Mestalla y en el 73' el Valencia CF perdonó la vida al Madrid. Salió a toque de corneta Rodrigo tras un despeje de Wass y primero Gameiro y después Soler fallaron ante Keylor Navas. Al final llegó el definitivo a balón parado. Levantaba Parejo ambos brazos desde el córner, balón al segundo palo y remate imperial de Garay. Fiesta completa en Mestalla, que tras el empate del Getafe y a falta del resultado del Alavés ya saborea la Champions pese al gol fuera de guion de Benzema.



Ficha Técnica:

2 - Valencia CF: Neto; Wass, Diakhaby, Garay, Gayà; Carlos Soler (Ferran, m.79), Parejo, Kondogbia, Guedes (Cheryshev, m.72); Rodrigo y Gameiro (Santi Mina, m.85).

1 - Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos (Isco, m.64), Modric; Lucas Vázquez (Mariano, m.78), Asensio (Bale, m.64) y Benzema.

Goles: 1-0, m.35: Guedes. 2-0, m.83: Garay. 2-1, m.93: Benzema.

Árbitro: Jaime Latre. Amonestó por el Valencia a Wass y Parejo, y por el Real Madrid a Odriozola y Marcelo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mestalla ante 44.274 espectadores.